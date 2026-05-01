L’ADJRA organitza el concurs de fotografia “El que no es veu” per a visibilitzar les realitats invisibles dels joves

L’Associació Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA) impulsa el concurs de fotografia “El que no es veu”, una iniciativa oberta a tota la ciutadania que té com a objectiu sensibilitzar sobre les realitats invisibles que afecten els joves, com ara la salut mental, l’assetjament, la pressió social o la soledat. El concurs s’emmarca en la commemoració del Dia Internacional contra l’Assetjament Escolar, que se celebra el 2 de maig, i vol posar el focus en aquelles situacions que sovint no es veuen, però que tenen un fort impacte en el benestar emocional dels adolescents i joves.
Des d’ADJRA es manifesta un rebuig ferm a qualsevol tipus de violència entre adolescents, ja sigui física, psicològica o digital. En aquest sentit, l’entitat considera que accions de sensibilització com aquest concurs són essencials per a prevenir conductes de risc, promoure el respecte i fomentar una convivència saludable.
A través de la fotografia, ADJRA convida a captar allò que costa expressar amb paraules: l’ansietat, el sentiment de buit, la pressió de les xarxes socials, les microviolències o les dificultats per a encaixar. L’objectiu és generar una mirada col·lectiva que ajudi a comprendre millor aquestes realitats i a fomentar una convivència més conscient i respectuosa.
Participació oberta i digital
El concurs es desenvoluparà íntegrament a través d’Instagram, per a facilitar la participació i amplificar la difusió. Les persones participants podran presentar fins a dues fotografies, acompanyades d’una breu descripció, publicant-les amb menció a @jovent_en_risc_andorra i el hashtag #ElQueNoEsVeu, i s’hauran d’enviar al correu electrònic infoadjra@gmail.com.
Calendari del concurs
- Llançament: 2 de maig de 2026
- Participació: fins al 24 de maig
- Selecció de finalistes i votació: 25, 26 i 27 de maig
- Entrega de premis: 28 de maig
Un jurat d’ADJRA seleccionarà entre 10 i 15 fotografies finalistes, que es publicaran per a votació popular.
Premis i impacte
El concurs preveu tres fotografies guanyadores, amb premis valorats en un total de 300 euros. A més, les imatges seleccionades formaran part de les campanyes de sensibilització de l’entitat, contribuint a donar visibilitat a aquestes problemàtiques.
Amb aquesta iniciativa, ADJRA reafirma el seu “compromís amb la prevenció de l’assetjament i la promoció del benestar emocional dels joves, apostant per la creativitat com a eina de transformació social”.