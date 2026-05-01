L’ADJRA organitza el concurs de fotografia “El que no es veu” per a visibilitzar les realitats invisibles dels joves

Un dels cartells de la iniciativa (ADJRA)
L’Associació Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA) impulsa el concurs de fotografia “El que no es veu”, una iniciativa oberta a tota la ciutadania que té com a objectiu sensibilitzar sobre les realitats invisibles que afecten els joves, com ara la salut mental, l’assetjament, la pressió social o la soledat. El concurs s’emmarca en la commemoració del Dia Internacional contra l’Assetjament Escolar, que se celebra el 2 de maig, i vol posar el focus en aquelles situacions que sovint no es veuen, però que tenen un fort impacte en el benestar emocional dels adolescents i joves.

Des d’ADJRA es manifesta un rebuig ferm a qualsevol tipus de violència entre adolescents, ja sigui física, psicològica o digital. En aquest sentit, l’entitat considera que accions de sensibilització com aquest concurs són essencials per a prevenir conductes de risc, promoure el respecte i fomentar una convivència saludable.

A través de la fotografia, ADJRA convida a captar allò que costa expressar amb paraules: l’ansietat, el sentiment de buit, la pressió de les xarxes socials, les microviolències o les dificultats per a encaixar. L’objectiu és generar una mirada col·lectiva que ajudi a comprendre millor aquestes realitats i a fomentar una convivència més conscient i respectuosa.



Participació oberta i digital

El concurs es desenvoluparà íntegrament a través d’Instagram, per a facilitar la participació i amplificar la difusió. Les persones participants podran presentar fins a dues fotografies, acompanyades d’una breu descripció, publicant-les amb menció a @jovent_en_risc_andorra i el hashtag #ElQueNoEsVeu, i s’hauran d’enviar al correu electrònic infoadjra@gmail.com.



Calendari del concurs

  • Llançament: 2 de maig de 2026
  • Participació: fins al 24 de maig
  • Selecció de finalistes i votació: 25, 26 i 27 de maig
  • Entrega de premis: 28 de maig

Un jurat d’ADJRA seleccionarà entre 10 i 15 fotografies finalistes, que es publicaran per a votació popular.



Premis i impacte

El concurs preveu tres fotografies guanyadores, amb premis valorats en un total de 300 euros. A més, les imatges seleccionades formaran part de les campanyes de sensibilització de l’entitat, contribuint a donar visibilitat a aquestes problemàtiques.

Amb aquesta iniciativa, ADJRA reafirma el seu “compromís amb la prevenció de l’assetjament i la promoció del benestar emocional dels joves, apostant per la creativitat com a eina de transformació social”.

