La Vuelta a Espanya torna al Principat l’estiu vinent

La Vuelta en una edició anterior a Andorra (Andorra Turisme)

La Vuelta Ciclista a Espanya torna, un any més, a Andorra. Serà els dies 28 i 29 d’agost de 2025, amb el final de la sisena etapa i la sortida de la setena. La prova ciclista va venir al Principat per última vegada l’estiu de 2023 i amb la de 2025, ja seran 22 les vegades que visita el país. La sisena etapa sortirà d’Olot el 28 d’agost i arribarà a Andorra, on hi transitarà 35 km amb dos ports de muntanya: la Comella -de segona categoria- i Pal -de primera categoria-, amb la meta a la Caubella (1.900 m), a l’estació de Pal Arinsal de Grandvalira Resorts. L’endemà, Andorra la Vella acollirà la sortida de la setena etapa, que unirà Andorra la Vella amb Osca.

Andorra Turisme ha treballat de manera estratègica per a acollir dues jornades de la prova. Això permet, d’una banda, augmentar la cobertura mediàtica del país i, d’altra banda, afavoreix sectors com l’hoteler, el comercial o el de la restauració, ja que els equips, treballadors i l’afició fan una estada més llarga al país. De fet, només l’organització ja desplaça 900 vehicles i més de 3.000 persones perquè l’esdeveniment es pugui dur a terme.

La Vuelta a Espanya és una de les tres grans curses ciclistes internacionals – juntament amb el Giro d’Itàlia i el Tour de France– i, per tant, té una gran cobertura mediàtica arreu del món. Acollir curses de prestigi com aquesta reforça la imatge d’Andorra com a país ciclista de referència. Alhora, l’aposta per proves esportives de primer nivell s’emmarca dins l’estratègia de desestacionalització del turisme.

La 90a edició de La Vuelta comptarà amb 21 etapes que es disputaran en quatre països. La sortida tindrà lloc el 23 d’agost a Torí, la capital de Piemont (Itàlia), on es disputaran les tres primeres etapes. Continuarà amb una etapa a França, per a arribar a Catalunya. La darrera etapa acabarà a Madrid, el 14 de setembre.