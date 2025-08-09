La venda d’endollables, a Catalunya, es va disparar durant la primavera

Març, abril i la primera quinzena de maig donen unes xifres a Catalunya no vistes fins ara en la venda de vehicles endollables. Això vol dir elèctrics i híbrids endollables. Des de març, l’ascens dels endollables i el descens dels tradicionals és continuada. A l’abril, a Catalunya, les vendes dels vehicles de benzina híbrids van representar el 42% de les vendes totals. Els de benzina es van situar en un 27%. En tercera posició elèctrics purs amb un 11%. Els híbrids endollables van fer un 10%. El dièsel i el gas a la cua amb un 6 i un 4% respectivament.
La primera quinzena de maig, de fet fins divendres 16, s’assolien el valor històrics més alts dels endollables. En primera posició els de benzina híbrids amb un 37%. Els de benzina amb un 25%. Els híbrids endollables en tercera amb un 13% i els elèctrics purs amb un 12%. El gas amb un 6%, el dièsel amb un 5% i el dièsel híbrid amb un 2%.
Malgrat l’allau d’informacions tràgiques i, molt sovint interessades, el boca-orella, el notable increment d’oferta al mercat, un preu ja inferior als híbrids, als de benzina o als dièsel si hi comptem les ajudes, fan que la venda d’endollables s’acosti ja a una quarta part. Recordeu que un vehicle de combustió híbrid, benzina o dièsel llença 80 de cada 100 litres de combustible que hi posem al dipòsit per un tema d’ineficiència. Ho fa en forma d’escalfor. El mateix que una bombeta incandescent de 100 W. En aquest cas uns 90 W escalfaven casa nostra i uns 10 W la il·luminaven. La bombeta led ho ha invertit.
La llista de greuges en forma de costos de manteniment, contaminació, etc. és molt llarga. Jo, porto dotze anys amb vehicle elèctric. Set anys amb el primer, tres anys amb el segon (aquest era per a portar la família, però només hi cabien 2 maletes petites tipus cabina…) i el darrer ara fa dos anys exactament. Uns 400.000 quilòmetres recorreguts. Amb el primer feia 100 km i 40.000 km/any. Només per Catalunya i amb patiments. La resta llogava. M’estalviava uns 5.000 euros l’any.
El segon em permetia 200 km. Només per Catalunya, però ja no patia tant. Li vaig fer gairebé 100.000 km.
El tercer, l’actual, em permet fer 400 km. Al març vaig estar a Oviedo. Anar i tornar un pèl més de 2.000 km. Parada d’11 minuts a Barbastre (ruta prepirinenca i cantàbrica), 25 min a Pamplona (vàrem dinar) i 9 min a Santillana del Mar. El 10 de maig vaig estar a Còrdova. Anar i tornar 2.300 km (alguns kms locals). Viatge d’anada 19 min parada programada a València, Sagunt. Van ser 30 min, perquè vàrem esmorzar tranquil·lament. Atalaya del Cañavate parada de 25 min per a dinar i carregar i finalment 5 min de càrrega a Manzanares.
Els dos viatges, anar i tornar uns 90 euros cadascun. Si faig 400 km carregant de nit al pàrquing comunitari del bloc de pisos on visc, em costen 5,5 euros. En aquests dos anys segueixo al peu de la lletra el manteniment del fabricant. Ara porto 70.000 km en dos anys. Amb un any vaig canviar les gomes netejaparabrises. 33 euros. Ho vaig fer jo amb el vídeo del fabricant. Ara fa dos anys i he canviat filtre de l’aire de l’habitatge. Amb el vídeo del fabricant. M’ha costat 32 euros el material. A la tardor faré netejaparabrises i el 2027 tornarà a tocar filtre d’aire i vigilar densitat líquida de frens. Ara mateix, amb dos anys i 70.000 km li queden uns 20.000 km als 4 neumàtics (ningú em sap explicar per què duren tant als elèctrics). Estalvio uns 6.500 euros a l’any amb l’elèctric. La benzina i el dièsel bruts i una ruïna.
Per Francesc Mauri