La tercera cursa La Sportiva Andorra Trail espera arribar als 200 participants

La tercera edició de la cursa La Sportiva Andorra Trail -l’equivalent estiuenc a l’Skimo- que es disputa a partir del proper divendres dia 3 de setembre s’ha presentat aquest dimarts a Escaldes-Engordany amb importants novetats respecte la que es va celebrar l’any passat i confiant arribar als 200 participants. Una d’elles és que es pot competir en categoria individual quan les edicions anteriors només es podia fer per parelles. Una altra és que son tres els recorreguts -un per cada dia de durada de la prova- amb un curt pròleg de posada a punt i dues etapes molt fortes. I la tercera és un probable canvi de dates en vistes a properes edicions.

La consellera d’Esports del Comú de Sant Julià de Lòria, Diana Sánchez, ha manifestat que “és un plaer rebre aquesta competició perquè ens aporta molta energia a la parròquia” i ha destacat l’aportació econòmica que fa el Comú i el pol logístic que hi haurà a la plaça de la Germandat. De la seva banda, el seu homònim escaldenc, Josep Batalla, ha manifestat que “aquesta és una cursa molt innovadora que creix any darrera any i en la que es poden contemplar paratges meravellosos”.

També ha parlat en una línia similar el corredor Arnau Cases en representació del principal patrocinador, la marca de roba i calçat La Sportiva, que ha assegurat que “des d’una vessant personal, puc dir que és una cursa molt original que té un plus, perquè a banda de córrer et permet conèixer millor el país”.

El membre de l’organització, Gerard Riart, ha agraït als dos comuns i a Andorra Turisme el seu suport a la prova i ha destacat que “vam començar amb corredors espanyols i andorrans i ara ja estem en set nacionalitats”. De fet, la prova ha evolucionat pel que fa a la participació, i si en la primera edició van ser 90 els inscrits, en la segona ja es va passar a 170. “Encara no estan tancades les inscripcions però imagino que ens anirem sobre els 200 corredors o més”, ha comentat Riart, que també ha recordat que el termini màxim per apuntar-se és aquest dimecres al vespre.

L’alta exigència de la prova i el fet que es disputi immediatament després que la majoria de la gent arribi de vacances ha fet plantejar als organitzadors celebrar les properes edicions la darrera setmana del setembre perquè els atletes la puguin afrontar amb una major condició física.

Pel que fa a les etapes fortes -el divendres es farà un pròleg nocturn de 5 quilòmetres- tindran lloc el cap de setmana. El primer dia es completarà un recorregut de 29 quilòmetres entre Escaldes i Sant Julià de Lòria amb 2.500 metres positius de desnivell, mentre que la segona jornada s’intercanviaran els rols de sortida i arribada amb una etapa de 33 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell. Totes dues atorgaran punts ITRA que són molt valuosos quan es vol prendre part en competicions de major envergadura.