La Seu fa costat als productes làctics del Pirineu català

Un establiment de la Seu amb el distintiu que ofereix producte làctic del Pirineu català (Aj. la Seu)

Un total d’una dotzena de restaurants i comerços de la Seu d’Urgell presenten un nou distintiu que els identifica com establiments que ofereixen productes làctics produïts al Pirineu català, concretament de les comarques de l’Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d’Aran, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Noguera i Alt Empordà.

Aquest distintiu -una circumferència de color taronja on hi posa ‘Aquí hi trobareu formatges del Pirineu’– és una iniciativa que s’emmarca en la gestió de la ciutat com a ‘Capital del formatge artesà del Pirineu’.

“Amb aquesta acció, volem posar en valor la gran tasca dels artesans formatgers del territori contribuint així al coneixement i la distribució dels seus productes”, explica Gemma Tó, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i regidora de Turisme de l’Ajuntament urgellenc.

Els establiments, tant restaurants com comerços, que disposen d’aquest distintiu són: Restaurant Nice, Restaurant Andria, Restaurant Arbeletxe, Restaurant Miscela, Restaurant Paisatges, Pizzeria Via Fonte, Carnisseria Boix, Xarcuteria Montserrat, Menja’t l’Alt Urgell, Carnissera Navinés, Carnisseria Charlie i Comercial Carmen.

Val a dir que per a obtenir aquest identificador, els establiments havien de complir com a requisit tenir a disposició dels clients un mínim de tres formatges, dos dels quals produïts artesanalment i dos productes làctics (llet, iogurts, mantega, mató…) produïts al Pirineu català.