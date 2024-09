La Seu: Audicions per a preparar la representació ‘El rescat dels Minairons’

Cartell informant de la celebració de les audicions (RàdioSeu)

L’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell ja ha començat les audicions per a preparar la representació de l’obra ‘El rescat dels Minairons’. El procés de selecció dels participants va començar dissabte passat i se’n faran dues noves sessions: aquest mateix divendres, 6 de setembre, i dimecres vinent dia 11, tot coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya.

Per a més informació sobre els horaris, es pot demanar prèviament a les instal·lacions del centre, situades a l’avinguda del Salòria de la capital urgellenca, o bé al seu portal web: www.escoladeteatrelaseu.org.

‘El Rescat dels Minairons’ és una producció de teatre comunitari amb la participació de més de 150 persones. La seva forma artística és molt semblant a una producció dels cèlebres ‘Pastorets’, que es representen a moltes poblacions catalanes, però hi ha dues diferències fonamentals. La primera és la història representada, de caràcter plenament local, perquè narra com l’Ot i la Urgell aconsegueixen retornar els Minairons a la Seu agafant-los de les mans del Peirot, que els havia robat per a acabar amb la felicitat. La segona diferència és, que aquest espectacle és multidisciplinar: inclou teatre, però també titelles, màscares, música, cant coral, ombres i dansa en directe.

Per a fer-ho possible cal la implicació de molta gent i, per aquest motiu, l’Escola de Teatre anima tothom a apuntar-s’hi. Per això, recorden que no cal haver fet teatre i que no hi ha límit d’edat. Les audicions serveixen per a conèixer millor els possibles participants. Els responsables remarquen que no es tracta d’un càsting, que “tothom hi té cabuda” i que l’objectiu que tenen és que tothom s’hi trobi còmode, tot potenciant les habilitats de cadascú. Finalment, també recorden que la participació al muntatge és totalment gratuïta.

Tal com ja és habitual, les representacions d”El rescat dels Minairons’ es faran pels volts de Nadal, en unes dates encara per a definir, però que s’emmarquen en la campanya d’El Món Màgic de les Muntanyes.