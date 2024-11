La Seu: Aquest dijous, concentració de suport a les persones afectades pels aiguats del País Valencià

Cartell de convocatòria a la concentració a la Seu

Entitats del col·lectiu de l’Esquerra Independentista de l’Alt Urgell han convocat una concentració a la Seu d’Urgell amb què volen expressar el suport a les persones afectades pels aiguats al País Valencià. L’acte tindrà lloc aquest mateix dijous al vespre (20.00 h) a la plaça dels Oms. Des de les organitzacions convocants han detallat que en aquest acte també expressaran el seu suport a la petició de dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a qui consideren el principal responsable de la manca de prevenció que hi va haver la setmana passada a l’hora d’avisar la població civil del risc elevat que suposava la DANA.

Una situació que s’ha acabat traduint en l’episodi d’aiguats més mortífer dels darrers segles al País Valencià, malgrat que anteriorment n’hi ha hagut d’altres encara més intensos pel que fa a quantitat d’aigua. En aquest sentit, el lema de la protesta serà “Aquests desastres no són naturals, i els seus responsables tenen nom”.

De moment el recompte oficial eleva la xifra de morts a més de 210, tot i que ara mateix hi ha confusió sobre el nombre real de morts i desapareguts perquè les darreres hores les dades s’han actualitzat amb comptagotes, cosa que ha alimentat tota mena d’especulacions al respecte.





Convocada una manifestació a València

A la concentració de la Seu hi donen suport l’Ateneu Alt Urgell, la CUP, Endavant i els sindicats COS i SEPC. Per a aquest dijous se n’ha convocat amb el mateix lema a d’altres ciutats catalanes. Totes elles precediran la manifestació que s’ha convocat a València per aquest dissabte vinent, dia 9, en què també es demanarà de manera explícita la dimissió de Carlos Mazón. La protesta, a la qual s’hi han adherit un grup nombrós d’entitats i associacions valencianes, començarà a les 6 de la tarda des de la plaça de l’Ajuntament.