Carla Mijares, una temporada en progressió

Carla Mijares (2002) és una de les esquiadores que millor rendiment ha tingut aquesta temporada entre l’equip de joves. L’andorrana es va estrenar en l’expedició a Ushuaia, va debutar en la Copa d’Europa i a més va tenir una destacada actuació als Jocs Olímpics de la Joventut disputats a Lausanne (Suïssa).

En total, la temporada l’ha saldat amb 11 top10, les victòries als eslàloms FIS de Pal (Andorra) i Pila (Itàlia) del 29 de desembre i 7 de gener, respectivament, a més de la segona posició al gegant dels Nacionals Júniors d’Itàlia disputat a Pila, del 9 de febrer. A la Copa d’Europa, va ser 36ª a l’eslàlom de Funesdalen (Suècia) i 41ª a l’eslàlom de Zell am See (Àustria). Entre tots aquests resultats, destaca també la seva participació als Jocs Olímpics de la Joventut de Lausanne, on va obtenir el 6è lloc a l’eslàlom, a més del 22è al gegant i el 29è al supergegant.

Mijares va tancar la temporada amb 43,06 punts FIS en eslàlom i 56,41 en gegant, sent la 255 i la 568 del rànquing mundial, respectivament.

Declaracions de Carla Mijares:

El debut a Usuhaia: “Anar a Ushuaia va ser una experiència nova i molt profitosa. Després d’haver fet tots els estatges a les glaceres, va ser molt diferent. Tot i que a vegades el temps i la neu no van acompanyar del tot, em va ajudar durant la temporada a fer front a condicions difícils”.

Anàlisi de la temporada: “Durant aquesta temporada he tingut alguns alts i baixos. Vaig començar-la una mica insegura amb alguns DNF, però després vaig recobrar la confiança, i en el moment que havia d’estar més en forma, que era a Suïssa, a Lausanne, vaig arribar amb el meu millor esquí i vaig poder comparar-me amb les millors de la meva edat, que era l’objectiu principal d’aquesta temporada.

Aquests alts i baixos i aquestes experiències com són els Jocs Olímpics i l’entrada a les Copes d’Europa m’han fet millorar tant mentalment com tècnicament”.

Jocs Olímpics de la Joventut: “Dels Jocs Olímpics de la Joventut em porto un molt bon record de tota l’experiència en general. L’equip, l’ambient, l’organització, l’estat de la neu que va ser perfecte, el temps igual, i també molt contenta de l’esquí fet, d’haver lluitat amb les millors a l’eslàlom. Una mica de llàstima per l’enganxada al gegant, però igualment molt satisfeta i contenta de l’experiència”.

Copa d’Europa: “El debut a les Copes d’Europa va ser una mica xocant per mi. El primer dia estava molt nerviosa i vaig caure a les primeres portes, però el segon dia ja anava una mica més confiada i vaig aconseguir fer una segona mànega bastant bona. Aquestes quatre curses que he fet en aquest circuit m’han servit per introduir-m’hi i també per veure el nivell i l’actitud de les noies que hi concursen”.

Pròxima temporada: “L’objectiu per a aquesta pròxima temporada seria millorar sobretot en les disciplines tècniques i agafar més confiança en el gegant, que em costa una mica més. A nivell més concret, potser seria arribar a fer algun podi en el circuit francès, que ja hi he corregut aquest any i tinc experiència”.