La primera Gran Gala benèfica #tutambesumes recapta 110.000 euros per lluitar contra el càncer infantil

Andbank ha fet balanç de la recaptació obtinguda en la primera gran gala benèfica #tutambesumes, que es va celebrar al Park Hotel d’Andorra la Vella a finals del mes de gener passat, aprofitant l’acte d’entrega dels xecs corresponents a l’Obra social de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La vetllada va aplegar més de 400 assistents i va recaptar 110.000 euros, la destinació dels quals es d’un 50 % a donar suport a la investigació contra el càncer infantil i l’altre 50% a l’ajut econòmic a l’acompanyament de les famílies andorranes amb infants tractats a Sant Joan de Déu.

Aquest acte solidari va comptar amb el suport del Govern d’Andorra, a través del Ministeri de Salut i Benestar i el SAAS –Servei Andorrà d’Atenció Sanitària- i l’Hospital Sant Joan de Déu va ser conduït pel popular periodista de TV3, Ramon Pellicer, i va comptar amb l’actuació de la soprano internacional Ainhoa Arteta. També hi van participar els xefs del país Marc Mora, Carles Flinch, Ramon Sasplugas, Christian Zanchetta, Clàudia Coma, Jordi Guerrero, Pep Ramos i Carolina Marticella, que van elaborar un menú especial per aquesta vetllada.

La recaptació obtinguda és fruit de les donacions i les aportacions dels patrocinadors i del sorteig de dues magnífiques joies -cedides per Fabergé i Cristina Cerqueda- i de dues pilotes signades per Leo Messi, que es va dur a terme entre els assistents en representació de les institucions, la societat i el teixit empresarial andorrà. En aquest sentit va ser essencial la col·laboració del patrocinador principal i organitzador, Andbank, i de les més de 30 empreses i entitats que s’hi van sumar.

Suport a la investigació contra el càncer infantil

El 50% de la recaptació total de la gala es destina a la recerca del càncer infantil, a la beca “Oncologia de precisió”, un programa multidisciplinari que té com a objectiu dissenyar un pla terapèutic de tractament més segur i eficaç per als infants que recauen en la malaltia. Amb aquesta beca, es podrà dur a terme aquest programa durant dos anys.

L’estudi es basa en la informació molecular generada a partir de l’estudi genòmic del tumor en el moment de la recaiguda o progressió, i que es mostra resistent als tractaments estàndards. A més, aquest estudi permet analitzar l’estat d’activació de les proteïnes que juguen un paper molt important en les vies moleculars, per un abordament farmacològic i assajos clínics en els quals els nostres pacients puguin participar.

Acompanyament en el transcurs del tractament oncològic

L’altre 50 % recaptat es destina a ajudar econòmicament les famílies andorranes amb un infant amb càncer durant el transcurs del tractament oncològic a Sant Joan de Déu. Així, 27.500 € es destinaran al programa d’acompanyament de famílies amb pocs recursos, per finançar-los l’allotjament en residències especials, com ara la Casa dels Xuclis, la Casa McDonals, Petit Món, etc.- , el menjar o les despeses de transport, per promoure la relació familiar, segons es valorarà en cada cas. El Ministeri de Salut d’Andorra, amb els 27.500 € restants, complementarà, en cas que sigui necessari, les aportacions rebudes per aquestes famílies.

Sobre Sant Joan de Déu

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és un centre dedicat exclusivament a l’atenció maternoinfantil, centre de referència a Espanya per a l’atenció del càncer infantil i de referència internacional per al tractament de determinats tipus de tumors. És l’hospital que més casos de càncer infantil atén a Espanya (i un dels primers a Europa): 215 casos nous cada any i 70 més per recaigudes o segona opinió.

Sant Joan de Déu és un dels pocs centres europeus que té un banc exclusiu de tumors pediàtrics, amb un gran potencial per a la recerca. Des del 2015, 22 nens d’Andorra han estat tractats per malalties oncològiques a l’Hospital Sant Joan de Déu gràcies al conveni de col·laboració amb el SAAS, a partir del qual els nens del país són tractats a l’hospital en cas que siguin diagnosticats amb càncer.

Amb la signatura d’aquest conveni, a part de rebre els millors tractaments, les famílies que ho necessitin també rebran el suport logístic i econòmic per a poder acompanyar els seus infants malalts.