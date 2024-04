La Policia participa al Cyber Girls Day amb una xerrada sobre com reaccionar davant un ciberdelicte

El policia Ferran Jordan durant la seva xerrada al CyberGirls Day (Policia d’Andorra)

La Policia ha participat aquest dissabte en el Cyber Girls Day, una jornada organitzada per primera vegada a Andorra per l’associació We are Cybergirls amb l’objectiu de promoure la ciberseguretat i de despertar vocacions tecnològiques entre les nenes. En el marc de l’esdeveniment, que ha tingut lloc al Centre de Congressos d’Ordino, l’agent de Policia del Grup de Delictes Tecnològics, Ferran Jordan, ha ofert una xerrada adreçada a les famílies.

Jordan ha explicat com es pot protegir la ciutadania, especialment els menors, i com s’ha de reaccionar en cas de ser víctima d’un ciberdelicte. En aquest context, ha fet especial èmfasi en la importància de denunciar i de no esborrar res per tal de preservar tota la informació possible d’una manera adequada. També ha posat en relleu que la Policia hi és per a ajudar i, en aquest sentit, ha volgut traslladar un missatge de confiança per tal que la vergonya no suposi un fre a l’hora d’explicar els fets.

En el cas que la víctima sigui un menor, ha instat els progenitors a tenir molt en compte el component emocional i, per tant, no jutjar o esbroncar, sinó expressar tot el seu suport perquè la víctima pugui exposar la situació sense por.

La Policia ha compartit auditori amb altres especialistes en la matèria per tal d’incidir en la prevenció i donar eines perquè les famílies coneguin quins són els riscos d’internet i com actuar.