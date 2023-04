La Policia deté una dona com a presumpta autora d’un delicte d’estafa i d’alteració de documents

Unes manilles (Policia d’Andorra)

La Policia va detenir ahir dijous, al matí, una dona de 42 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra el patrimoni i d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. La dona, administradora d’una gestoria, s’encarregava de fer els tràmits per a clients que volien crear una societat i sol·licitar la residència. Els demanava una bestreta assegurant que era necessària per a començar el procés i, així, fer-los creure que estava en curs. Amb la mateixa finalitat hauria alterat documents públics i privats.

La Policia va iniciar la investigació arran de diverses denúncies pels dos motius, el dinerari i la manipulació de documentació. El perjudici econòmic, a hores d’ara, fregaria els 4.500 euros i correspon a un dels afectats, ja que un altre dels clients de la gestora va poder recuperar els diners que havia avançat, més de 2.000 euros.