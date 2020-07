La Policia deté 22 persones, entre les quals un conductor amb una taxa d’alcoholèmia de 5,14 g/l

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 22 persones durant aquesta darrera setmana (del 13 al 19 de juliol de 2020), entre elles, un conductor que presentava una taxa d’alcoholèmia de 5,14 g/l.

Justament, s’han produït 16 detencions per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit. Deu s’emmarquen en la campanya d’alcoholèmia que està duent a terme el cos de l’ordre durant els mesos d’estiu, altres tres són fruit de controls diversos -en el que es troba el conductor que presentava una taxa de 5,14 g/l-. Un dels detinguts es va negar a sotmetre’s a la proba d’alcoholèmia i també se li atribueix un delicte de contra la llibertat i la funció pública, en reacciona de forma desproporcionada envers els agents actuants i proferint insults i amenaces, segons informa la Policia en un comunicat i a un altre també se l’acusa dels delictes d’injúries i amenaces. El darrer dels detinguts per delictes relacionats amb la seguretat del trànsit va donar positiu en la prova de tòxics salivar després de patir un accident amb danys materials.

ALTRES DELICTES

– El 15/07/2020 a les 14:45 hores a Canillo, es va detenir un home resident de 21 anys com a presumpte autor dels delictes: contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic, el patrimoni i l’Administració de Justícia. Els agents de Policia van ser requerits a les 13:18 hores en un domicili particular de la Massana per una agressió. Sobre lloc es va contactar amb la víctima, la qual és ex-parella de l’autor, ja que aquest s’ha presentat al domicili d’ella cridant i donant forts cops a la porta d’entrada, també l’ha agredit i trencat divers mobiliari de la llar. Així mateix l’interessat, té vigent una prohibició judicial d’entrar en contacte amb la interessada. Posteriorment, s’efectua una recerca de l’interessat, el qual és controlat i detingut a Canillo.

– El 16/07/2020 a les 11:10 hores a la frontera del riu Runer, una dona resident de 21 anys va ser detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra l’Administració de Justícia – crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir -.

– El 16/07/2020 a les 16:00 hores al Pas de la Casa, es va detenir un home no resident de 39 anys, com a presumpte autor d’un delicte tràfic jurídic –posada en circulació de moneda inautèntica-. Requerits en una perfumeria del Pas de la Casa, ja que un client ha intentat pagar una compra amb dos bitllets falsos de 100 €, els agents policials van controlar l’interessat, que es trobava en possessió de set bitllets falsos de 100 €.

– El 18/07/2020 a les 02:29 a Escaldes-Engordany, un home no resident de 35 anys va ser detingut com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública, contra l’honor i contra la llibertat. Es va requerir la presència policial ja que hi havia unes persones causant alteració de l’ordre públic en les escales d’un edifici. Durant el transcurs de l’actuació policial, l’interessat té una actitud arrogant i desafiant envers els funcionaris policials, fent cas omís a les seves indicacions, proferint amenaces i injuries envers els agents.

– El 19/07/2020 a les 02:11 hores a Andorra la Vella, es van detenir una dona i un home residents de 24 i 23 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. La policia va ser requerida en un domicili particular, per una desavinença que deriva en una agressió mútua entre conjugues.