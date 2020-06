La piscina de la Mola d’Encamp obre aquest dissabte 20 de juny

El Comú d’Encamp obrirà la piscina exterior de La Mola aquest dissabte 20 de juny aplicant les mesures de seguretat sanitàries per la COVID-19 fet pel qual limita la capacitat màxima a 115 persones.

Per tal de poder donar cabuda a més persones cada dia s’han establert dos torns, un de matí i un de tarda. D’aquesta manera s’assegura que més persones puguin gaudir de la instal·lació.

Del 20 de juny fins al 5 de juliol, l’horari de dilluns a divendres serà de 12.00 h a 20.00 h i els cap de setmana de 10.00 h a 20.00 h. A partir del 6 de juliol i fins al tancament de la piscina el 6 de setembre, l’horari serà de dilluns a diumenge de 10.00 h a 20.00 h.

Pel que fa als preus de la piscina exterior de La Mola, l’entrada diària és de 5 euros pels adults i de 3 euros els infants i sèniors, entenen com a sèniors les persones de més de 65 anys. Tanmateix, hi ha un abonament per a tot l’estiu, on els socis dels centres esportius de la parròquia d’Encamp abonant 26,10 euros els adults i 13 euros els infants i sèniors tenen accés a les instal·lacions. Pels que no són socis, l’abonament de tot l’estiu és de 88,50 euros els adults i de 46,90 euros els infants i sèniors.

Donat que les piscines dels centres esportius actualment estant tancades els abonats als dos centres comunals tindran l’accés gratuït a la piscina de La Mola. Un cop es reobrin les piscines del complex i del centre esportiu tindran la possibilitat d’accedir-hi amb la modalitat de complementar l’abonament.

No serà necessari reservar prèviament però s’hauran de respectar els horaris marcats en cada torn, ja que entre torn i torn es realitzarà una neteja en profunditat de tota la zona de platja i vestidors.

Temporalment no es permetrà l’entrada en grups i la zona del sorral i voleibol platja estaran tancades. Els vestidors estaran oberts i caldrà seguir les mesures de seguretat indicades a nivell de distanciament social i capacitat màxima.