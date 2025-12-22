Alberto Terol, nou president del Consell d’Administració d’Andbank España

El consell d’administració d’Andbank España ha aprovat el nomenament d’Alberto Terol Esteban com a nou president no executiu de l’entitat. Terol, que va ser president per a Europa, Orient Mitjà i Àfrica d’Arthur Andersen i Deloitte, forma part del consell assessor d’Andbank Espanya des de l’any 2018. Amb una sòlida experiència internacional en lideratge empresarial i assessorament estratègic, Terol substitueix en el càrrec a Isabela Pérez Nivela, presidenta del Consell d’Administració d’Andbank Espanya des de juny de 2023 fins al seu nomenament enguany com a Legal Counsel d’Inditex.
A més d’assumir la presidència d’EMEA a Arthur Andersen i a Deloitte, Terol va ser membre del comitè executiu mundial i màxim responsable global de la pràctica Legal i Fiscal a totes dues companyies. A Arthur Andersen també va ser membre del seu Consell d’Administració Global. Prèviament, va ser soci director de Garrigues Andersen.
A l’actualitat, Alberto Terol és president no executiu del Consell d’Administració de Ontime Corporate Union i conseller independent de GMP Socimi.
Així mateix, ha estat conseller coordinador a Indra, IAG i OHL, president no executiu del Consell de Supervisió de Senvion, conseller independent a Grup Varma i sènior advisor a BNP Paribas i Centerbridge, aportant visió estratègica i experiència en govern corporatiu.
Alberto Terol és Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid, Màster en Dret Fiscal per iCADE (Universitat de Comillas) i és PDG per IESE i Global Leadership Program per la Universitat de Michigan.
Sobre Andbank Espanya
Andbank España és una entitat especialitzada en banca privada i gestió integral de grans patrimonis. L’entitat, que va tancar 2024 amb un volum de negoci de més de 31.000 milions d’euros, es distingeix per comptar amb una xarxa de banquers i especialistes amb àmplia experiència en l’assessorament i la gestió de patrimoni.
Andbank España és una de les entitats més dinàmiques en la indústria de la banca privada del mercat espanyol. Va llançar el 2018 el neobanc MyInvestor, el 2019 va completar la integració del Grup Merchbanc, el 2020 va adquirir el negoci d’Esfera Gestió i Bank Degroof Petercam Spain i el 2022 va unir el roboadvisor Finanbest a MyInvestor. L’última adquisició de l’entitat es va donar el 2024 amb la integració de la firma Gesconsult.