La mostra de fotografia ‘Andorra en una ullada’ tanca el seu viatge internacional al Rosaleda d’Encamp

Intervenint, davant del micròfon, la ministra Imma Tor i, al seu costat, la ministra Mònica Bonell (SFGA)

L’exposició itinerant de fotografia contemporània andorrana ‘Andorra en una ullada’ –organitzada pels ministeris d’Afers Exteriors i Cultura, a través del programa de diplomàcia cultural del Govern d’Andorra–, amb motiu del trentè aniversari de la creació del Ministeri d’Afers Exteriors i de l’entrada d’Andorra a les Nacions Unides, arriba a Andorra. Després de ser exposada durant el 2023 i el 2024 a les principals ciutats on el Principat té representació diplomàtica: Madrid, París, Lisboa, Brussel·les, Ginebra, Nova York, Viena, Estrasburg, i Barcelona, ara es podrà visitar fins el 4 d’abril a la seu del Ministeri de Cultura, l’antic Hotel Rosaleda, a Encamp.

Un dels objectius d’aquesta exposició itinerant és donar a conèixer internacionalment l’Andorra actual mitjançant la mirada dels fotògrafs del país i, a través de l’objectiu de les seves càmeres, mostrar diversos aspectes de l’Andorra d’avui en dia en àmbits tan diversos com ara la vida urbana, les institucions i la cultura, sense oblidar el patrimoni natural, les tradicions i la riquesa patrimonial del Principat.

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha assegurat que “la diplomàcia cultural és una prioritat compartida entre els dos ministeris”, un programa que permet “donar a conèixer en l’àmbit internacional una altra Andorra, per a difondre una imatge allunyada dels tradicionals clixés sobre el nostre país que encara circulen pel món, per a explicar millor l’essència d’Andorra: la nostra història singular, les nostres tradicions ben arrelades, però també l’Andorra contemporània, el nostre tarannà i els nostres projectes”.

Per la seva banda, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell ha relatat que la iniciativa també neix de la voluntat de donar suport i visibilitat al treball dels fotògrafs professionals d’Andorra en l’àmbit internacional, ja que “que, amb el seu talent, contribueixen a explicar qui som i com som”. A més, Bonell ha destacat que “amb aquesta exposició, no només celebrem el talent dels nostres fotògrafs i fotògrafes, sinó que reivindiquem la importància de la cultura com a eina de projecció internacional”.

La mostra, comissariada per la fotògrafa andorrana, Anna Bonet, recull la selecció d’una trentena d’imatges de dotze artistes del país: Montserrat Altimiras, Maricel Blanch, Naiara Escabias, Isidre Escorihuela, Carlos Esteve, Laura Gálvez-Rhein, Tony Lara, Natalia Montané, Éric Rossell, Facu Santana, David Vilanova i Ray Vüilsen. Cada artista hi aporta instantànies que persegueixen fer reflexionar sobre una Andorra moderna i diversa.

El catàleg, que es va produir per a difondre les seves obres juntament amb les seves dades de contacte, es distribuirà, també, durant la mostra, a Andorra, de manera gratuïta, tal i com es va fer als espais que la van acollir durant la seva itinerància.