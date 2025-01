La Molina acollirà el Campionat de Catalunya d’esquí de muntanya en esprint

Cartell del calendari de curses de la Copa Catalana Dynafit-FGC d’Esquí de Muntanya

La Molina serà l’escenari, aquest dissabte, dia 11 de gener, del Campionat de Catalunya d’esquí de muntanya en la modalitat d’esprint, el primer dels quatre campionats nacionals d’aquest esport. El torneig l’organitzen la Federació d’Entitats d’Excursionistes de Catalunya (FEEC) i el Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya de Catalunya (CTEMC), amb la col·laboració d’FGC. El termini per a inscriure’s finalitza avui dijous, 9 de gener.

Ara fa un any, al campionat català d’esprint 2024 es van proclamar campions la berguedana Anna Huguet (AE Mountain Runners) i el pallarès Marc Ràdua (CE Pobla de Segur), que van penjar-se la medalla d’or de la prova en un circuit que va ser molt exigent tot i la manca de neu d’aquell moment.

Aquesta prova serà també la segona cita de la 41a Copa Catalana FGC-Dynafit, que es va estrenar el 31 de desembre passat amb la cursa de les 3 Fronteres, al Pas de la Casa. El calendari d’enguany del circuit català consta de cinc proves puntuables, a més de vuit curses open i populars.

De fet, la següent cita de la Copa Catalana ja serà el dia després del Campionat d’Esprint a La Molina: aquest diumenge, 12 de gener, es disputa la clàssica Traça Catalana a l’estació dels Angles, al Capcir. Aquesta prova també comptarà com a Campionat de Catalunya de la modalitat individual.

El calendari d’aquest conjunt de competicions puntuables no es reprendrà fins al 15 de febrer, quan hi haurà l’Isard Atac Skimo, a Vallter. Més endavant, el 23 de març serà el torn de La Serrera, a Andorra. I per a acabar, el 5 d’abril hi haurà la 23a Pocatraça, novament a Vallter. Els aspirants a la victòria final han de puntuar almenys en quatre d’aquestes cinc curses. Pel que fa a les proves open, el llistat inclou La Llosada (disputada dissabte passat a Soldeu), la Comapedrosa (18 de gener, en el marc de la Copa del Món), l’Ordino Arcalís Skimo (22 de febrer), la Viladomat Skimo 2 (23 de febrer), l’Open Vall Fosca (1 de març) i la 61a Cursa Bassiero (9 de març).

Quant a la resta de Campionats de Catalunya, es disputaran també els de Vertical (15 de febrer, a l’Isards Atac) i Per Equips (5 d’abril, en el marc de la Pocatraça).