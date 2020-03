La Marxa Pirineu-Memorial Frederic Roura tindrà lloc aquest diumenge, 8 de març, a les estacions d’esquí nòrdic de Lles i Aransa. La popular prova arriba a la seva 27a edició, en el marc de l’XCircuit d’esquí nòrdic. L’organització ha decidit tirar-la endavant tenint en compte el canvi de temps al Pirineu.

La cursa consta de dues distàncies, de 14 i 25 km, i té com a peculiaritat el fet que inclou la categoria familiar, en què se suma el temps de tres participants, 2 adults i 1 infant. Aquesta opció suposa un repte per a les famílies amb molts dels seus membres dedicats a aquesta especialitat d’estil lliure. Cada esquiador podrà triar entre el clàssic o el patinador.

La Marxa Pirineu aposta per preus populars (13 euros per la categoria familiar i 18 euros per la individual) i la inscripció té el mateix cost tant en la distància llarga com en la curta. El pagament ja inclou el transport en bus des del poble de Lles a l’estació de Lles, i el retorn des de l’arribada a Aransa fins al punt de sortida, així com els avituallaments a Pollineres i a Aransa, que comptaran amb productes del territori i ambientació musical.

La prova està organitzada per les estacions de Lles i de Aransa i és possible gràcies a un gran nombre de voluntaris i patrocinadors. Els promotors esperen que “els canvis en la meteorologia i les ganes de neu i esquí ajudin a fer una marxa amb molta gent”.

Singularitat

La Marxa Pirineu és l’única de l’Estat que té el punt de sortida i d’arribada en dues estacions diferents. Això fa que sigui una de les curses més atractives i apreciades pels esquiadors de fons, tot i que a nivell organitzatiu comporta més exigència logística pel que fa al trasllat d’esquiadors, el material i el nombre de voluntaris que cal mobilitzar.