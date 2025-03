La Generalitat publica el calendari de pagaments a la pagesia

Un agricultor pirinenc treballant les seves terres (Govern.cat)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquest dilluns, 10 de març, el calendari de pagaments dels ajuts pactats amb el sector, responent així a una demanda compartida i a la necessitat de guanyar en comunicació i transparència. “La seva publicació confirma que el Govern català està complint amb el calendari de pagaments dels ajuts pactat amb el sector”, assenyalen des de la Generalitat.

El passat mes de desembre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va iniciar, en la data que fixa la normativa europea, els pagaments de la Política agrària comuna de la campanya 2024, pel que fa tant als ajuts directes dissociats a la renda com als ajuts agroambientals.

Les mesures impulsades per a simplificar la gestió dels controls de les sol·licituds (aportació de documentació per mitjans telemàtics, controls per monitoratge mitjançant imatges de satèl·lit Sentinel 2, ús de l’aplicació FotoDUN), i també l’esforç i la feina que han dut a terme tot el personal del Departament, així com les entitats col·laboradores, van permetre pagar el 90% de l’import dels ajuts directes dissociats el primer dia hàbil que permet la reglamentació. A més, es va poder avançar el pagament de l’ajut per a zones amb limitacions naturals i diverses mesures agroambientals durant el mes de desembre, amb un import global superior als 156,1 milions d’euros.

D’altra banda, també el mes de desembre es van dur a terme els pagaments dels ajuts destinats a les explotacions agràries en resposta a l’agreujament de les condicions del sector primari com a conseqüència de la sequera el 2024 i el conflicte bèl·lic a Ucraïna, que formaven part del calendari de pagaments. També cal destacar, en l’àmbit de la sequera, la celeritat amb què s’han fet tots els pagaments de 2024, cadascun segons la complexitat de la normativa reguladora dels ajuts.

Pel que fa a 2025, el Departament ha continuat efectuant els pagaments d’acord amb el calendari pactat amb el sector, amb l’objectiu d’aportar-hi liquiditat tan aviat com permet la normativa. S’han pagat els ajuts directes associats a l’agricultura i la ramaderia, i també s’han començat a pagar els ecorègims, amb una antelació de més de mes i mig respecte de 2024.

El calendari continuarà amb el pagament de les ajudes a sistemes alternatius a la lluita química a l’abril, mentre que al maig i al juny s’abonaran els ajuts a l’agricultura i la ramaderia ecològiques.

Finalment, al mes de juny es preveu el pagament dels imports pendents dels ajuts directes, un cop el Ministeri espanyol d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) hagi establert els imports unitaris definitius, així com els ajuts per a la reestructuració de la vinya dins del sector vitícola.

Amb aquest calendari, “el Departament reafirma el seu compromís amb el sector agrari, i garanteix així que els ajuts arribin a les persones beneficiàries de manera ordenada i en els terminis previstos”.

“El Govern de la Generalitat de Catalunya es manté ferm en el compromís adquirit per a complir les necessitats i reclamacions més urgents del sector agroalimentari”.

Per a més informació sobre els ajuts i el detall del calendari, podeu consultar el web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.