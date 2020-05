Anul·lada l’edició d’aquest any del Mercat Medieval dels Canonges de la Seu d’Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha decidit anul·lar definitivament l’edició d’aquest any del Mercat Medieval dels Canonges. El motiu de l’anul·lació és la impossibilitat de poder complir amb la normativa de seguretat per a celebrar aquest tipus d’esdeveniments, ja que el carrer dels Canonges no permet oferir la suficient distància de seguretat entre parades ni entre visitants.

Un altre segon motiu que ha fet anul·lar la dinovena edició del Mercat Medieval dels Canonges és no poder traslladar-lo en un altre espai de la Seu d’Urgell. Al no poder-se celebrar al carrer dels Canonges, situat en ple centre històric de la ciutat, perd tota la seva contextualització i personalitat.

Recordem que aquest esdeveniment comercial i lúdic, que estava previst celebrar-se els dies 6 i 7 de juny, a l’iniciar-se la crisi sanitària de la Covid-19 es va ajornar per al cap de setmana del 8 i 9 d’agost. Però finalment ha quedat anul·lat fins l’any vinent.