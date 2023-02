La Fundació Sant Hospital de la Seu rep un ajut europeu de 2,5M€ per a remodelar la Unitat Sociosanitària

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell rebrà un ajut de 2.472.000 euros dels fons europeus Next Generation per a millorar i remodelar la Unitat Sociosanitària. D’aquesta manera, es podrà donar resposta a un dels principals reptes actuals de la ciutat com és disposar de més places residencials o d’atenció per a gent gran i col·lectius vulnerables.

El president de l’FSH i alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, s’ha felicitat de la resposta positiva de la UE a aquest projecte que havien presentat per a poder reformar l’espai sociosanitària de l’actual edifici de l’Hospital. Viaplana ha matisat que ja estaven a punt, prèviament, per a afrontar aquestes obres, amb l’ajut de la Diputació de Lleida, però, que quan va sorgir la possibilitat d’aspirar als Next Generation no van dubtar de demanar l’ajut i van decidir esperar que arribés la resolució. Per això, considera que “va ser una decisió encertada” perquè ara permetrà executar les obres amb més tranquil·litat a nivell financer.

El principal objectiu d’aquesta actuació és resoldre un dels grans reptes actuals, tant de la Seu com de l’Alt Urgell, com és augmentar l’oferta de places sociosanitàries per a gent gran, per a resoldre el dèficit que hi ha actualment. En aquest objectiu també hi entra, segons ha explicat Viaplana a RàdioSeu, la futura construcció de pisos assistits, per als quals el Govern espanyol s’ha compromès a aportar-hi 3 milions d’euros en la recent negociació dels pressupostos de l’Estat. En el cas de l’edifici del Sant Hospital, el que es vol és, sobretot, “augmentar tant el nombre de places com el seu confort”.

Francesc Viaplana considera especialment important el fet que en aquesta legislatura “s’està aconseguint tirar endavant projectes que alguns veien impossibles” i que això ha de suposar “una alegria molt gran per a tothom, perquè tota la Seu i tota la comarca han d’estar molt contents d’aquestes notícies” atès que “tots ells són equipaments que són molt necessaris a la comarca i que seran molt benvinguts”.

Finalment, a nivell purament de planificació, l’alcalde de la Seu considera important poder disposar ja de la resolució dels Next Generation “per a poder ajustar el cofinançament”, tenint en compte que el cost total d’aquesta remodelació i ampliació és d’uns 3 milions d’euros i que calia concretar quina és la quantitat que hi han d’afegir tant la Diputació com la Fundació Sant Hospital, amb part dels seus recursos propis.

El vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, també ha celebrat públicament aquest anunci d’obtenció d’un ajut dels fons europeus per a aquest projecte del Sant Hospital. Fàbrega valora que aquesta inversió, juntament amb el futur Hospital Comarcal i els pisos amb serveis, “és clau per a la futura residència de l’Alt Urgell”.

El també expresident de l’FSH i diputat al Parlament subratlla que “amb aquests fons es millorarà la confortabilitat dels usuaris i s’ampliaran les places residencials”. I que “un cop tinguem en funcionament el nou Hospital Comarcal de l’Alt Urgell, permetrà ampliar encara més, fins a 60, les places residencials”.