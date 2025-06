La Fundació ONCA participarà un any més a les Nits d’estiu als museus amb artistes del país

Alguns dels concerts es faran al Museu Carmen Thyssen Andorra (museus.ad / arxiu)

La Fundació ONCA participa, un any més, a les Nits d’estiu als museus d’Andorra. En aquesta edició, es presentaran dos solos musicals, un duet i un trio que oferiran quatre actuacions i que tindran lloc els dies 4, 18 i 31 de juliol, i 1 d’agost, en diferents indrets del Principat. El primer concert tindrà lloc el divendres, 4 de juliol, a les 19 hores, a l’església de Sant Climent de Pal. Serà un solo de violoncel a càrrec de Paula González de Alaiza Manubens, violoncel·lista de la Jonca, formada a l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, a l’Escola Oriol Martorell de Barcelona i, actualment, estudiant a MUSIKENE, a Sant Sebastià. És la segona vegada que l’artista es presenta al país amb un recital en solitari, i en aquesta ocasió oferirà un viatge musical a través d’obres de Bach, Goltermann, Cassadó i Txaikovski.

Les dues actuacions següents es duran a terme al Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA), a les 20 hores. El divendres, 18 de juliol, serà el torn del duet format per Eugènia Correia i Lluís Cartes, ambdós artistes del país. Lluís Cartes és col·laborador habitual de Fundació ONCA, mentre que per a Eugènia Correia serà la primera participació en una activitat promoguda per la Fundació. El duet oferirà una fusió de jazz, peces pròpies i versions que convidaran a vibrar en sintonia amb les obres de la nova exposició Vincles.

El dimecres, 31 de juliol, també a les 20 hores, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) acollirà el concert Flamenco-Jazz Project, a càrrec d’un trio format pel guitarrista de jazz Vicenç Solsona, el guitarrista flamenc Manuel Alonso i el contrabaixista Juan Carlos Buchan. Els tres artistes, que participen per primera vegada en la programació artística de la Fundació ONCA, oferiran una proposta musical que fusiona flamenc i jazz.

Finalment, el divendres, 1 d’agost, a les 19 hores, al Museu de l’Automòbil d’Encamp, tindrà lloc el concert A través de Bach, un solo de viola interpretat per Esteve Ticó, músic de l’ONCA, que va ser membre de la Jonca, i que ha finalitzat els estudis superiors al Conservatori del Liceu de Barcelona. Ticó interpretarà les Suites núm. 3 i 5 de Bach, en un recital que transformarà la música del compositor alemany en una experiència íntima i emotiva a través de la sonoritat profunda de la viola.

Totes les actuacions són gratuïtes, però cal fer reserva prèvia de manera obligatòria.





Solo violoncel amb Paula Gonzàlez de Alaiza Manubens–

Divendres, 4 de juliol de 2025, a les 19 hores, a Sant Climent de Pal

Reserva al telèfon 839 760 o bé a reservesmuseus@govern.ad





Eugènia Correia i Lluís Cartes

Divendres, 18 de juliol de 2025, a les 20 hores, al Museu Carmen Thyssen Andorra

Reserva al telèfon 800 800 o bé al correu reserves@mcta.ad





Flamenco-Jazz-Project

Dijous, 31 de juliol de 2025, a les 20 hores, al Museu Carmen Thyssen Andorra

Reserva al telèfon 800 800 o bé al correu reserves@mcta.ad





A través de Bach

Divendres, 1 d’agost de 2025, a les 19 hores, al Museu de l’Automòbil a Encamp

Reserva al telèfon 839 760 o bé a reservesmuseus@govern.ad