La fiscalia investiga Liberals per un deute de més de 112.000 euros del 2011

La fiscalia investiga Liberals per irregularitats en els comptes financers. L’origen de l’acció judicial és un deute de més 112.000 euros que s’arrossega des del 2011, quan encara existia el PLA, provinent d’un crèdit que no figurava en els estats financers presentats. El partit encapçalat per Jordi Gallardo nega tenir cap deute pendent.