La FIS dona bona nota pels preparatius de les Finals de la Copa d’Europa a Grandvalira

Els sectors de Soldeu El Tarter de Grandvalira han rebut des de dissabte i fins aquest dilluns la visita dels responsables tècnics de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) del circuit de la Copa d’Europa masculina i femenina d’esquí alpí. L’objectiu de la trobada ha estat tractar en detall tots els aspectes relacionats amb l’organització de les Finals de la Copa d’Europa 2022, des del vessant esportiu, tècnic i operatiu, pels quals la FIS ha donat bona nota.

A la reunió hi han assistit per part de la FIS el el coordinador tècnic i administratiu d’esquí alpí , Janez Fleré; el coordinador de la Copa Continental i la Copa d’Europa femenina, Jordi Pujol; el coordinador de la Copa d’Europa masculina, Wim Rossel i el responsable del control d’equipaments de la Copa d’Europa, Matjas Vrecl. Per part del comitè organitzador han estat presents el director general de les Finals de la Copa d’Europa, David Hidalgo; el cap de cursa, Santi López i altres membres de l’equip organitzador local. També ha assistit el gerent de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Carles Visa.

Durant els dos darrers dies, els responsables de la FIS han inspeccionat i validat els traçats que seran escenaris de la competició a Grandvalira. D’una banda, han visitat la pista Avet del sector Soldeu confirmant els punts de sortida del Gegant i de l’Eslàlom masculí i femení. I, de l’altra, han aprovat els traçats de la pista Àliga del sector El Tarter on tindran lloc les proves de velocitat, Descens i Supergegant.

Pel que fa a la valoració dels preparatius, Wim Rossel ha afirmat que “la inspecció ha estat un èxit i s’ha complert amb tots els requeriments”. Jordi Pujol, ha destacat que la visita “ens serveix per posar-nos al dia a tots després de tants mesos. Tot i que hem baixat les dues pistes moltes vegades, sempre va bé fer-ho de nou amb tots els implicats maquinistes, pisters, electricistes etc, i detectar tots aquells aspectes que l’organització pot millorar”.

Per la seva part, el director general de les Finals de la Copa d’Europa 2022, David Hidalgo, ha remarcat que “l’equip del Comitè Organitzador torna a estar il·lusionat i fent un bon treball. Hi ha hagut molt bona col·laboració i sintonia amb els membres de la FIS. L’objectiu és fer que les Finals de la Copa del d’Europa comptin amb l’acompanyament i la participació de tot el país, en un any que tornarà a ser un test per a les Finals de la Copa del Món 2023”. Al seu torn, Santi López, ha explicat que la visita “ha anat molt bé per confrontar necessitats entre l’organització i la FIS per dur a terme un bon esdeveniment en tots els sentits. Tenim uns mesos per davant importantíssims per seguir les directrius i desenvolupar sobre el terreny tots aquests aspectes tractats durant la inspecció”.

Durant la visita també s’ha signat el document de compromís entre la Federació Internacional d’Esquí (FIS), la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) i el Comitè Organitzador en el qual es detallen els acords dels diferents aspectes organitzatius com ara el programa, els detalls tècnics de les pistes i de les curses, els recursos humans i tècnics de l’estació per fer front a l’esdeveniment, la ubicació de les sales de premsa, l’allotjament, els punts d’hospitalitat destinats als equips i la sala d’acreditacions, entre altres.

Un dels objectius amb els quals Grandvalira fa front a les Finals de la Copa d’Europa és que l’esdeveniment se situï al nivell esportiu i d’organització d’unes Finals de la Copa del Món.

Record per a Gian Franco Kasper

Durant la visita els equips han dedicat un minut de silenci a Gian Franco Kasper, expresident de la FIS durant els darrers 23 anys que va traspassar el passat divendres. Kasper va dedicar pràcticament tota la seva vida a la FIS i a l’esquí i va deixar la presidència fa prop d’un mes.

El proper contacte presencial del Comitè Organitzador de les Finals de la Copa d’Europa amb la FIS serà al congrés anual que se celebra a la tardor a la localitat suïssa de Zuric.