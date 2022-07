La Farga Rossell, centre d’interpretació del ferro, acull aquest dijous un concert de música Heavy

La Farga Rossell, a la parròquia de la Massana, és un dels pocs museus que inclou el heavy metal com a acompanyament de l’experiència museogràfica. Això es podrà comprovar aquest dijous, dia 21 de juliol, quan el rock dur competirà de manera contundent amb el martinet del museu en el concert del grup andorrà Waver.

Waver està compost per Edu Cabrera (guitarra), Lucas Barreiro (baix i veus), Ivan Manzano (bateria i veus) i Joan Hernández (veu principal). Tots són músics que provenen d’altres grups i s’han ajuntat per a crear i enregistrar les seves primeres cançons.

La banda promet un vespre ple de força i intensitat en què el món del ferro i el rock-and-roll es fondran en una mateixa essència. El concert començarà a les 20 hores i per a assistir-hi cal reservar trucant al (+376) 836 908.