La directora general de la UNESCO visita el país

Al fons, Audrey Azoulay i Xavier Espot (SFGA)

La Vall del Madriu-Perafita-Claror, la reserva de la Biosfera d’Ordino i l’Art Camp han estat alguns dels escenaris de la visita que ha fet la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, aquest dimarts al país amb motiu dels 30 anys de l’entrada d’Andorra en aquest organisme internacional. Azoulay també pogut conèixer sobre el terreny els projectes que vinculen el país amb la UNESCO.

La directora general ha posat en relleu la participació d’Andorra a la UNESCO en aquestes tres dècades, i n’ha destacat l’acceleració de la cooperació experimentada els darrers anys amb la declaració del 2004 de la Vall del Madriu-Perafita-Claror com a patrimoni mundial. A més, ha fet referència al patrimoni històric del país, posant èmfasi en la preservació de les tradicions, la història i la cultura, un dels àmbits de treball de la UNESCO.

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha destacat que aquesta visita demostra la importància de la UNESCO per Andorra, així com la visibilitat que el Principat ha adquirit amb el pas del temps en aquest organisme internacional. Tor ha indicat que la jornada també ha servit per a tractar aspectes del patrimoni cultural i natural del país, així com l’afectació del canvi climàtic en les zones de muntanya -punt clau de l’acció exterior de l’Executiu-, la intel·ligència artificial en l’educació o la igualtat de gènere.

La visita ha començat a primera hora del matí amb la trobada de treball entre el cap de Govern, Xavier Espot, i la directora general de l’organització internacional a l’Edifici Administratiu del Govern. Seguidament, acompanyada de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, Azoulay s’ha desplaçat fins a Engolasters, on ha visitat el circuit de les Fonts, espai natural que forma part de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

El Govern ha tingut l’ocasió d’explicar els projectes reconeguts per la UNESCO, com les Falles de Sant Joan o el Ball de l’Ossa del Carnaval d’Encamp, declarats patrimoni immaterial de la humanitat. I alhora ha pogut exposar els projectes que volen optar al reconeixement de l’organisme, com la candidatura per posar en relleu l’art de construir murs en pedra seca, o bé la candidatura conjunta d’Andorra amb Espanya i França: ‘Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el coprincipat d’Andorra’.

En aquest sentit, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha assegurat que la visita de la directora general de la UNESCO contribueix a reafirmar la identitat cultural del territori i ha celebrat que Andorra i la UNESCO treballin conjuntament en la consecució d’aquests objectius. A més, ha incidit en la voluntat del Govern en prioritzar els projectes transversals amb major repercussió social, cultural i econòmica per a impulsar un teixit productiu entorn de la cultura.

El tram final de la visita ha estat a Ordino, on la directora general de la UNESCO ha visitat la reserva de la Biosfera, la casa d’Areny-Plandolit i el projecte Art Camp, que anualment vincula Andorra amb la UNESCO. Azoulay ha conegut de primera mà els projectes artístics explicats pels seus autors en una visita que ha conclòs als jardins de l’Era Rossell davant l’escultura de l’Arbre de la Pau d’Hedva Ser, ambaixadora de bona voluntat de la UNESCO i padrina de l’Art Camp.