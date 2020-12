La despesa pública en activitats recreatives, cultura i religió se situa en 22,1 milions d’euros l’any 2019, quantitat que representa un augment del +9,7% respecte de l’any 2018. Aquest import suposa el 4,9% del pressupost liquidat total del Govern (sense comptar actius ni passius financers) més el de l’AGAD, l’EFPEM, l’FNJA i RTVASA. Aquest percentatge és 4 dècimes superior en relació amb l’exercici anterior i suposa un 0,8% respecte al PIB, detalla el Departament d’Estadística.

Aquest augment de les despeses s’explica pels augments relatius a les despeses en cultura, que s’incrementen en 1,39 milions d’euros, sobretot per despeses en infraestructures culturals, turisme cultural i difusió dels museus; per l’increment en despeses de ràdio i televisió, que creixen en 0,25 milions, i de les despeses en activitats recreatives i esports, que creixen en 0,22 milions d’euros respecte a l’any 2018, sobretot per inversió en zones esportives.

La despesa pública en Activitats recreatives, cultura i religió al Principat d’Andorra inclou la despesa per a aquestes funcions feta per l’Administració central, l’Agència Antidopatge d’Andorra (AGAD), l’Escola de Formacions Esportives de Muntanya (EFPEM), el Fòrum Nacional per a la Joventut d’Andorra (FNJA) i Ràdio Televisió d’Andorra (RTVA,SA).