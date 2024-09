La delegada Sílvia Romero engega una ronda de trobades amb els ens locals de l’Alt Pirineu i Aran

Sílvia Romero amb Albert Palacín, president del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça (Govern.cat)

La delegada territorial del Govern català a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero Galera, s’ha desplaçat aquest dijous a la capital de l’Alta Ribagorça -el Pont de Suert- per a reunir-se amb el president del Consell Comarcal, Albert Palacín Farré, i amb l’alcaldessa del municipi, Iolanda Ferran Closa. La trobada s’emmarca en una ronda de contactes amb els ens locals que la delegada va iniciar dimarts a Sort i que continuarà durant les properes setmanes a la resta de la vegueria.

En els seus primers dies en el càrrec, la delegada ha establert com a prioritat mantenir un contacte inicial amb tots els consells comarcals de l’Alt Pirineu i Aran, amb el Conselh Generau d’Aran i amb les alcaldies dels municipis que són capitals de comarca. Romero apunta que aquests organismes són motors dels seus entorns i són importants prestadors de serveis públics.

La jornada d’aquest dijous ha arrencat al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, on Romero i Palacín han coincidit en la necessitat que les diferents administracions públiques de la vegueria treballin de manera coordinada i amb una estratègia compartida. Una aliança que ha de revertir en una gestió més eficient dels recursos i un increment de les capacitats i les oportunitats per a desplegar projectes complexos.

A continuació, a l’Ajuntament del Pont de Suert, la delegada s’ha reunit amb l’alcaldessa i altres membres de l’equip de Govern municipal. Ferran ha insistit en la importància de tenir en compte realitats com la del Pont de Suert, un municipi amb aproximadament 2.300 habitants i amb 22 pobles habitats (27 si es compten també els deshabitats). En relació amb aquest punt, Romero ha assumit el compromís de treballar perquè les polítiques públiques de les diferents àrees i departaments s’adaptin a les necessitats dels territoris de muntanya. A més, la delegada ha subratllat el potencial del treball en xarxa de les diferents administracions públiques, que sovint han de fer front a problemàtiques comunes que només es poden resoldre amb la col·laboració i l’impuls de les diferents institucions.

En totes dues trobades s’han posat sobre la taula qüestions clau per a la comarca i per al conjunt del Pirineu. Entre altres, s’ha parlat infraestructures de mobilitat, oportunitats educatives per a la població de la vegueria, prestació dels serveis de salut, accés a l’habitatge i simplificació administrativa per a petits municipis.