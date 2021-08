La Creu Roja i el Comú d’Escaldes organitzen una sèrie de tallers de sensibilització sensorial

El Departament d’Esports del Comú d’Escaldes-Engordany dins de la seva programació d’activitats d’Escaldes-Estiu, ha organitzat una sèrie de tallers de sensibilització amb l’objectiu de conscienciar els joves de les diferents realitats que afronten les persones amb discapacitats sensorials.

Els tallers, són a càrrec de la Sra. Yaiza Ortega, voluntària de la Creu Roja Andorrana, i compten amb la col·laboració del Conseller d’Accessibilitat del Comú d’Escaldes-Engordany, el Sr. Toni Fernández. “L’objectiu és conscienciar els joves de les realitats socials, com ara les diferents maneres de discriminació o els rols establerts”, ha exposat el Conseller d’Accessibilitat. “Aquests tallers reflecteixen diversos escenaris que es troben les persones cegues (o amb diferents tipus de baixa visió), sordes i sord-cegues.

Són uns tallers lúdics que ens permeten introduir i sensibilitzar els més petits sobre la realitat de les persones amb discapacitat. Jugant descobreixen i aprenen que amb els altres sentits també poden fer moltes coses”, ha explicat Toni Fernández.

Des del Comú d’Escaldes-Engordany defensen “el paper clau que té l’educació en la construcció d’una societat inclusiva i igualitària, així com la importància de conscienciar als joves sobre l’entorn la discapacitat”. Promoure aquest tipus d’activitats és “crucial per al desenvolupament de l’empatia i la comprensió dels joves, així com per a la bona integració i inclusió dels infants amb diversitat funcional a l’escola”, expliquen des de la corporació.