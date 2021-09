La Creu Roja i AINA enceten unes colònies per a joves amb l’objectiu de teixir vincles

Un grup de joves d’entre 11 i 14 anys conviuen aquesta setmana a la borda Meritxell fent activitats que tenen per objectiu crear vincles i prevenir conductes de risc. Es tracta de la primera edició d’unes estades organitzades per la Creu Roja i AINA que també volen rebaixar els impactes que ha causat la pandèmia en els adolescents.

Amb la voluntat d’incentivar la motivació personal i els comportaments saludables han nascut les primeres estades de convivència de la Creu Roja i AINA. Set dies d’activitats variades per connectar amb un mateix i l’entorn, més enllà de les noves tecnologies.

L’educadora social i responsable de les colònies joves, natura i valora, Marta Patxot, ha remarcat que el més important és que “els nens puguin saber què els agrada i que no i que puguin decidir què és el que volen fer”.

D’altra banda, mossèn Ramon Rossell, responsable de cedir la borda Meritxell creu que “no hi ha res que sigui més curatiu ni més positiu per a la salut mental que la convivència”.

Un dels principals objectius d’aquesta estada és incentivar la comunicació i la convivència entre els infants.

S’han creat activitats per treballar-ho, com ara la “bústia de les idees“, en la qual els joves poden deixar comentaris del que els ha agradat i del que no o noves propostes d’activitats.

Una altra iniciativa són els sobres, un per infant, a on es poden intercanviar missatges o elements que permeten comunicar-se més enllà del parlar.

Cada dia està farcit de tallers i jocs i també es reparteixen les tasques diàries en petits grups, acompanyats en tot moment de voluntaris.

Al final del dia, segons explica la voluntària de la Creu Roja, Sandra Cano, “fem una trobada i parlem“, una cosa que està ajudant els monitors “sobretot a tenir paciència”.

Ni un dia gris i plujós frena les ganes d’aprofitar el temps en companyia. Poder repetir la iniciativa i que els participants hi vulguin tornar és el repte més desitjat.