La Comissió de seguiment de la pesca valida la creació d’un nou acotat sense mort al poble de Canillo

La Comissió de seguiment de la pesca, presidida per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha mantingut aquest dijous la reunió anual. En la trobada s’ha fet balanç de la temporada de pesca 2021 i s’han validat i consensuat les directius per a la nova temporada de pesca 2022.

D’aquesta manera, la temporada de pesca 2022 s’iniciarà el pròxim 14 de març amb l’obertura de l’acotat intensiu de l’estany d’Engolasters i de l’acotat sense mort del riu Gran Valira. L’obertura de la pesca a la resta de rius i als acotats de pesca en riu s’efectuarà el dissabte 2 d’abril. S’estableix el dissabte dia 11 de juny com el dia d’inici de la temporada en els estanys, llacs i la resta d’acotats.

Precisament una de les novetats d’enguany és, atès l’augment d’aquesta pràctica entre els pescadors, la creació d’un nou acotat de pesca sense mort al poble de Canillo. L’objectiu és assegurar la reproducció de la truita autòctona en aquest tram baix del Valira d’Orient. La pesca sense mort es practica únicament mitjançant l’ús d’esquers artificials d’un sol ham, i l’ham ha de ser sense arpó o amb l’arpó xafat. Els exemplars capturats han de ser retornats vius immediatament a l’aigua.

També s’ha fixat per a la temporada de pesca 2022, i segons el tipus d’aigües, la longitud mínima i el nombre de peixos següents que, una vegada pescats, es poden conservar o transportar per pescador i dia i els imports de les llicències de pesca, de les quotes de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP) i dels permisos d’acotat per a la temporada 2022.

Tota aquesta informació es publicarà al BOPA mitjançant la corresponent ordre ministerial relativa a la temporada de pesca 2022.

Es recorda que la llicència de pesca de temporada està composta pel Carnet de Pescador, que és personal i intransferible, i pel rebut de pagament de la llicència de la temporada en curs. La tinença i el port d’aquests dos documents són obligatoris per practicar la pesca tant pels pescadors andorrans, residents i no residents. Els pescadors poden renovar la llicència de pesca de la temporada mitjançant el pagament per e-Tràmits, si disposen del M.I.L o de Certificat Electrònic i del Carnet de Pescador, o als serveis de Tràmits de l’edifici Administratiu del Govern o dels comuns.