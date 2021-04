La col·lecció de discos dels Pantebre Palmitjavila, a la renovada Aula de jazz d’Escaldes-Engordany

Moltes dècades de dedicació a la seva passió, la música i especialment el jazz, han permès a Antoni Pantebre Cervós disposar d’una col·lecció única. Ara Escaldes-Engordany es beneficiarà d’aquest llegat, gràcies a la cessió de la família Pantebre Palmitjavila. 600 discos i 140 vídeos relacionats amb aquest gènere musical, que formaran part de l’Aula de Jazz de la parròquia.

El conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, defensava en l’anunci que “perquè hi hagi vida cultura hi ha d’haver gent que faci viure el jazz i que estigui dins de la parròquia, perquè si no, podem tornar a un festival que era referent però que en un moment donat, quan no hi va haver un suport polític, es va deixar caure“.

Peces úniques algunes d’elles, sobretot les visuals, creades per la productora familiar que evidentment se centrava en el jazz. Malauradament entre aquestes peces no n’hi ha cap del mític Festival de Jazz d’Escaldes-Engordany. Segons ha explicat Marc Pantebre el problema és que els drets pertanyen a Televisió de Catalunya. “S’ha intentat (negociar) amb TV3 i no ens n’hem sortit mai”, afegia.

El llegat estarà a disposició del públic, una vegada l’Aula de jazz estigui ubicada. Serà una forma directa de mostrar el lligam permanent que Escaldes-Engordany manté des de fa anys amb aquest gènere musical.