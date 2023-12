La Cerdanya: Reserves del 75% pel pont de la Puríssima

La Cerdanya, des d’Alp, aquest cap de setmana passat (Foto: Ignasi Cervera /RàdioSeu)

Els hotels i altres allotjaments de la Cerdanya compten amb un nivell de reserves del 75% de cara al pont de la Puríssima i la Constitució, aquesta setmana entrant. Un percentatge que el sector valora com “l’habitual” per aquestes dates i, per tant, positiu. A més a més, per als principals dies de les vacances de Nadal -del 26 al 31 de desembre- les reserves ja es troben al 80%. Pel que fa a les reserves de grups, les previsions també són positives i se situen al nivell de l’any passat.

L’Associació d’Hotels i Establiments Turístics de la Cerdanya ha manifestat que l’ocupació turística de la comarca per a aquests dos períodes, claus per a un bon inici d’hivern, “serà positiva, amb neu o sense”. I per tant, no es mostren preocupats per quin serà el nivell d’obertura de les estacions d’esquí aquest començament de desembre. A partir del gener, en canvi, sí que l’ocupació estarà estretament lligada a si els complexos d’esquí estan en bones condicions.

Pel que fa al Ripollès, la previsió pel pont de la Puríssima arriba ja fins al 80%. En canvi, per a l’època de Nadal encara està en el 70 %, segons dades de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. En el cas dels habitatges d’ús turístic (HUT) i les cases de turisme rural, però, les reserves anticipades són més altes, 90% pel pont de començament de mes i 75% per l’última setmana de desembre.

A nivell més general, el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona ha informat que, pel que fa al conjunt del Pirineu oriental, l’ocupació de la setmana vinent també es mourà en una mitjana semblant a la de la Cerdanya: entre el 75% i el 80%, en part gràcies a la venda anticipada. I per les festes de Nadal, entre el 70% i el 80%. Segons el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, “les destinacions i estacions d’esquí han fet els deures implementant mesures energètiques i millores en equipaments”.

Des del Patronat han admès que la nova temporada d’esquí serà “incerta i variable”, per les previsions meteorològiques, pel context de sequera que afecta Catalunya i també per un context econòmic i polític “complex”.





Noves cintes d’embarcament a la Molina i canvi de gerència a Guils-Fontanera

Quant a les novetats de les estacions d’esquí, la Molina estrenarà aquest hivern noves cintes d’embarcament als telecadires Trampolí i Font Canaleta. Masella, de la seva part, ha fet millores en senyalització i seguretat a les pistes i ha incorporat nou material d’esquí i surf de neu en el servei de lloguer de l’estació. Vall de Núria compta amb un nou restaurant de cuina catalana i amb un espai de benvinguda a l’arribada del cremallera, que inclou el punt d’informació del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser. Finalment, Vallter incorpora un espai de ‘coworking’ a la cafeteria de La Portella.

Pel que fa a l’única estació d’esquí nòrdic que forma part de la demarcació de Girona, Guils-Fontanera, enguany aquest complex situat a prop de Puigcerdà enceta una nova etapa, atès que se n’ha fet càrrec un nou equip gestor.





Més d’1,7 milions de pernoctacions els darrers deu mesos, un descens del 10%

Segons dades de la Fundació Eurecat, de gener a octubre de 2023 les comarques pirinenques de la demarcació de Girona han rebut 864.536 turistes, que han generat més d’1,7 milions de pernoctacions. Si es compara amb l’ocupació del mateix període del 2022, aquestes xifres suposen un descens de 4,7% i del 10% respectivament.

El primer trimestre del 2023 va ser el període amb més visitants respecte l’any anterior, si bé en els següents sis mesos les visites van disminuir. Entre les causes, el Patronat apunta al fet que, després d’acabar-se totalment les restriccions per la pandèmia, els visitants de Catalunya mateix van optar per viatjar a altres destinacions.

També apunten com una de les causes la calor extrema en alguns moments de l’estiu. Malgrat tot, sí que celebren el fet que la despesa turística a Catalunya augmenta i se situa en 102,8 euros de mitjana per dia, 12 euros més que el 2022. Desestacionalitzar les temporades turístiques continua essent un dels reptes d’aquestes comarques.