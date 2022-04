La CEA i l’AIDABA lliuren 15 palets d’aigua i 4.500 d’euros a favor d’Ucraïna

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha lliurat aquest dimecres a la Creu Roja Andorrana, un xec per valor de 4.500 euros provinents de la campanya de recollida de fons destinada a ajudar la població ucraïnesa afectada pel conflicte bèl·lic. A més, l’Associació d’Importadors i Distribuïdors d’Alimentació i Begudes Alcohòliques i Vins d’Andorra (AIDABA) ha donat 15 palets d’aigua, inclosos en el tercer comboi d’ajuda humanitària que ha viatjat aquest cap de setmana fins a Polònia.

L’AIDABA és una entitat associada a la CEA i amb aquest gest ha volgut ajudar a mitigar els efectes de la guerra a Ucraïna. El president de l’AIBADA, Jordi Prat, ha destacat que “tots ens sentim concernits pel conflicte, i hem

de mirar d’aportar el nostre granet de sorra.”

La CEA ha recollit 4.500 € que avui s’han lliurat al president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol, que es destinaran a “adquirir medicaments i altres productes de primera necessitat que enviarem segurament amb una quarta missió humanitària.”

El president de la CEA, Gerard Cadena, ha destacat que l’empresariat del país “sempre s’ha mostrat solidari i sensible amb les víctimes innocents dels conflictes bèl·lics i en aquest cas no podia ser diferent”. “La ciutadania està sent solidària, amb donacions o bé​ acollint persones refugiades i els empresaris no en podíem quedar al marge”.