La bandera sahrauí oneja aquest dilluns al balcó de l’Ajuntament de la Seu

La bandera sahrauí onejant al balcó del consistori de la Seu (Aj. la Seu)

Per a commemorar el 47è aniversari de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha hissat avui dilluns la bandera sahrauí al balcó de l’edifici consistorial, juntament amb la bandera de la ciutat i de la de Catalunya. Amb aquest acte simbòlic, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell vol mostrar el seu compromís, una vegada més, amb els Drets Humans.

Val a dir que aquesta acció s’emmarca en la moció aprovada per unanimitat pel ple de l’Ajuntament urgellenc celebrat el passat dia 13 de febrer, on es va acordar penjar la bandera sahrauí en un lloc destacat de l’espai públic de la ciutat, tal i com proposa la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS), de la qual el municipi urgellenc n’és soci.

Tanmateix en aquesta moció s’acorda, entre d’altres qüestions, demanar al govern espanyol, com a potència administradora del territori, que tingui una actitud proactiva favorable a la realització d’un referèndum d’autodeterminació al Sàhara Occidental. En aquest mateix text també es denuncia la vulneració dels drets humans als territoris ocupats del Sàhara Occidental que exerceix el Regne del Marroc, exigint-li posar fi a la repressió i la implementació d’elements de justícia restaurativa.