Kevin Teixeira tanca la seva millor temporada amb un top-25 al Mundial de Singapur

Al centre de la imatge, Kevin Teixeira, abans dels 800m lliures (FAN)

Kevin Teixeira ha tancat aquesta matinada la seva temporada 2024-2025. El nedador andorrà ha signat un top-25 en la seva darrera prova al Mundial de Singapur, els 800m lliures, per a acabar un curs en el qual ha fet un salt de qualitat. Teixeira va debutar a finals de 2024 en el seu primer mundial, a Budapest, en el qual va assolir un top-20 en la prova dels 1.500m en piscina de 25 metres. A més, al mes de maig l’andorrà va esdevenir l’home dels Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025 després d’assolir quatre medalles, tres d’or i una de bronze.

També en aquest any 2025, Teixeira ha estat capaç de batre sis rècords d’Andorra absoluts, els quals ha anat rebaixant al llarg del curs. De fet, de les proves en les quals és especialista (400m lliures, 800m lliures i 1.500m lliures), Teixeira ostenta actualment tots els rècords absoluts amb millors marques entre el mundial de Budapest de desembre de 2024 i el març de 2025.

“Ha estat una molt bona temporada, he pogut fer les quatre medalles, diversos rècords d’Andorra”, ha destacat Teixeira després de la prova. “La darrera fase de la temporada no ha estat molt fàcil per a mi, però, ara, a les vacances treballaré per a tornar més fort que mai per a poder atacar la nova temporada”, ha conclòs.





Un salt qualitatiu

En la mateixa línia, el director tècnic de natació de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Alfonso Maltrana, ha posat en valor el curs del jove nedador de 20 anys. “La temporada del Kevin ha estat molt bona, ha fet un salt a la natació internacional amb dos mundials, els rècords d’Andorra, les quatre medalles als Jocs…”, ha apuntat Maltrana que ha afegit que “Kevin ha de descansar una mica i a partir de setembre ha de començar a treballar per als Jocs de LA28 i per a l’Europeu d’estiu del curs vinent”.