Junts per la Seu demana mantenir la zona blava fins a les 13h al matí i no fins a les 14h com es proposa a la nova concessió

Zona verda d’aparcament a la Seu d’Urgell (Junts per la Seu)

Junts per la Seu ha traslladat al Govern municipal les seves propostes dels plecs administratius per a la nova licitació de la concessió de l’aparcament regulat (zona blava i verda) de la ciutat que l’equip de Govern els va compartir. El redactat inicial ja inclou la gratuïtat dels dissabtes a la tarda, com Junts per la Seu va proposar, però estableix un horari de pagament de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i de les 17.00 a les 20.00h, i de 9.00 a 15.00h els dissabtes. Davant aquest horari Junts per la Seu ha fet arribar la proposta que l’horari de pagament dels matins (incloent els dissabtes) sigui només de 9.00 a 13.00h.

L’horari previst inicialment segons Jordi Fàbrega, portaveu de Junts per la Seu, “penalitza aquells treballadors de la Seu que han d’agafar el vehicle per a anar a la feina (als polígons, per exemple) i tornen a casa a dinar.” “Per això creiem que la gratuïtat d’aparcament de les 13h a les 14h és important. Una mesura que afavoreix també a tot el gremi de la restauració, i per això la proposem de dilluns a dissabtes, també per a homogeneïtzar els horaris tots els dies i facilitar-ne el seu compliment”, ha reblat Fàbrega.

En relació a la resta del document també s’han fet arribar petites modificacions tècniques o de redactat, per a intentar millorar els plecs.

Cal recordar que el preu del servei està regulat per l’ordenança corresponent que es va aprovar a l’octubre, amb el vot favorable de Junts per la Seu, i que inclou la gratuïtat dels primers 15 minuts d’aparcament.