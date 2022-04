Jover i Ballestà participen en les Reunions de Primavera del Fons Monetari Internacional

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, i el secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà –juntament amb el director general de l’AFA, David Cerqueda– es van desplaçar aquest dimarts a Washington per participar en les Reunions de Primavera del Fons Monetari Internacional (FMI), que se celebra del 18 al 24 d’abril a la capital estatunidenca amb diferents esdeveniments que congreguen, entre d’altres, a autoritats de bancs centrals, ministres de finances i desenvolupament, representants del sector privat i de la societat civil. Jover i Ballestà hi assisteixen fins al 22 d’abril i durant aquests dies tenen prevista una agenda de trobades bilaterals amb alts representants de l’FMI, així com amb alts representants dels països que formen part d’aquest organisme.

Aquest dimecres, la delegació andorrana, encapçalada pel ministre de Finances i Portaveu, s’ha reunit amb el director general adjunt del Fons Monetari Internacional, Bo Li. També ha mantingut una trobada amb el director del departament europeu de l’FMI, Alfred Kammer i el director del departament d’afers monetaris i mercats de capitals, Tobias Adrian. En aquestes reunions amb els màxims responsables de l’organisme s’han pogut posar en comú i valorar els primers passos d’Andorra des que va esdevenir el 190è membre de l’FMI el 16 d’octubre del 2020. En aquest sentit, s’ha pogut compartir el funcionament dels diferents programes d’assistència tècnica als quals s’ha acollit el Principat com a membre del Fons Monetari Internacional. Els responsables del FMI han felicitat la delegació andorrana per la rapidesa del procés d’adhesió i com està cooperant amb la institució.

Durant la jornada d’avui, la delegació andorrana –també conformada per l’ambaixadora d’Andorra a les Nacions Unides, Elisenda Vives– també s’han reunit amb Paul Hilbers, el director executiu del grup de països de l’FMI del qual forma part Andorra, conegut com a grup belga/holandès. Aquest grup –format per països com ara Croàcia, Xipre, Montenegro, Països Baixos, Bèlgica o Luxemburg–, és un dels 24 que conformen la direcció executiu del Fons Monetari Internacional en representació de diversos països o circumscripcions. En la trobada, Jover i Hilbers –acompanyat del seu director executiu altern, Luc Dresse– han abordat la importància de traslladar la sensibilitat i especificitats d’Andorra i els altres petits països a l’FMI.