Jornada de portes obertes a La Capsa amb una exposició d’homenatge pòstum a Rosa Mari Rossell

L’homenatge a l’exalumna desapareguda Rosa Mari Rossell Grijota centrarà els actes de la Jornada de Portes Obertes que organitza La Capsa, Espais de creació el dissabte 25 de setembre. La mostra retrospectiva Rosamor, l’Art d’una vida, s’inaugurarà a les 18.30 h i es podrà visitar el 16 d’octubre, a l’edifici sociocultural L’Estudi, de dilluns a divendres de 9 a 20 h i dissabtes, de 9 a 13 h.

La Capsa obrirà portes a les 10.30 h amb un taller de plàstica per a infants de 5 a 8 anys impartit per l’artista Emma Regada, de creació de figures amb goma eva. A les 12 h Girasol Blanco proposa un taller de mímica per a tots els públics que es farà a la sala La Buna. El fotògraf Jean Luc Herbert convida a provar el light painting, per a joves a partir de 16 anys. Per últim, La Capsa organitza un taller tèxtil per reciclar la roba en desús que porta per títol Crear amb residu tèxtil, a càrrec de La Tendeta.

L’aforament als quatre tallers i a la inauguració de l’exposició està limitat i caldrà fer reserva prèvia al telèfon 324 558.