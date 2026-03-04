Jordina Caminal, 37a al primer entrenament DH de la Copa del Món de Val di Fassa

L’esquiadora del Principat, Jordina Caminal, ha tornat a la competició després de la cita de la Copa del Mon de Soldeu-El Tarter a Andorra i ho ha fet aquest dimecres al primer entrenament de descens de la World Cup de Val di Fassa, a Itàlia. L’andorrana ha estat 37a. Tot i que s’ha saltat una porta, Caminal ha fet un esquí per a estar al voltant de les 30 millors avui.
Si bé al primer sector passava 37a, ho feia en la 28a posició al segon sector, mentre que al tercer i al quart mantenia la 30a. Després, a meta, arribava 37a saltant-se una porta. El seu crono ha estat de 1.25.57, a 2.65 de la més ràpida, l’eslovena Ilka Stuhec (1.22.92), que també s’ha saltat una porta avui, amb la francesa Romane Miradoli segona a 0.17 i l’estatunidenc Breezy Johnson tercera a 0.34.
Dijous, novament a les 11:00h tindrà lloc un altre d’entrenament de descens. Ja divendres hi haurà cursa de descens -el recuperat de Crans Montana-, a les 11:30h, mentre que el dissabte es disputarà un segon descens, en aquest cas a les 10:45h. Diumenge es tancarà aquesta Copa del Món amb un supergegant, a les 10:45h.