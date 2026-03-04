Obres per a canviar la pavimentació i els serveis de la sala de congressos del Complex d’Encamp

La Sala de Congressos del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp comptarà amb un nou paviment i una remodelació integral dels serveis. Les obres, que es van iniciar fa uns dies, tindran una durada aproximada de quatre mesos i tenen com a finalitat millorar un equipament que acull nombroses activitats al llarg de tot l’any. El paviment actual es trobava en molt mal estat, fet que feia necessària una actuació per a garantir la seguretat i la qualitat de l’espai.
Les principals millores consisteixen en la renovació completa del paviment de la sala, seguint l’estètica i la línia de la remodelació que ja es va dur a terme a la Sala de Festes. El projecte també posa un èmfasi especial en l’accessibilitat, amb l’adaptació de la rampa de connexió entre la Sala de Festes i la Sala de Congressos per a assegurar un pas segur i plenament accessible entre ambdós espais.
A més, les obres inclouen la remodelació integral de la zona dels lavabos, que es redistribuiran i adequaran per a fer-los més funcionals, segurs i accessibles, d’acord amb el volum d’activitat que registra l’equipament.
La Sala de Congressos del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp és un espai central en la vida social, cultural i esportiva de la parròquia. Durant l’any 2025 ha registrat 193 dies d’ocupació amb una activitat diversa i transversal que inclou entitats de gent gran, associacions culturals, clubs esportius, actes institucionals, activitats de joventut, esdeveniments socials, celebracions populars i accions impulsades tant pel Comú com per altres administracions. A aquesta xifra s’hi suma l’activitat de la Sala de Festes annexa, que supera els 300 dies d’ús anual, fet que evidencia una ocupació pràcticament constant al llarg de l’any.
La darrera intervenció a la Sala de Congressos es va realitzar fa més de 16 anys, mentre que en el mandat anterior es va actuar a la Sala de Festes amb la substitució del paviment. L’actuació actual respon, doncs, a una lògica de continuïtat i coherència en la millora progressiva del Complex.
La remodelació del paviment de la Sala de Congressos s’ha adjudicat a l’empresa guanyadora del concurs, Construccions Neu, per un import de 191.026,77 euros, mentre que la reforma de la zona dels lavabos té un cost de 192.387,03 euros.