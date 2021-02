Jordi Fàbrega defensa la seva vacunació contra la COVID-19 perquè és pediatre en actiu

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha defensat aquest dimecres que el passat 8 de gener es va vacunar contra la COVID-19 perquè és pediatre en actiu i així ho estableix el protocol de vacunació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El batlle urgellenc es mostra “tranquil” en relació amb la polèmica que s’ha generat sobre la necessitat o no que es vacunés, i ha emmarcat les crítiques en la campanya electoral del 14-F.

Fàbrega creu que el fet que es presenti a les eleccions al Parlament de Catalunya ha derivat en una acusació mal fonamentada. “Els polítics de sempre, que volen viure del mateix, s’inventen atacs com aquest només per fer mal”, ha indicat. I ha afegit: “Jo que vinc de fora d’aquest món i que no vull viure’n, em sap greu que algú vulgui treure rèdit polític així”.

El batlle urgellenc especifica que ara està a l’espera de la segona dosi, que no se li ha administrat perquè Pfizer va retallar la setmana passada la tramesa de material. “Van arribar menys vacunes i es va haver de prioritzar els professionals sanitaris que estan a primera línia i tenen més risc que jo, que visito una tarda a la setmana”, puntualitza. Fàbrega assenyala que hi ha més sanitaris en la seva situació, “però tenim un marge de 42 dies perquè ens posin la segona dosi”.

Pel que fa a la vacuna, Fàbrega ha volgut deixar clar que se la posa “per protegir els meus malalts” i que té el convenciment que els nens i famílies que van a la seva consulta “tenen el mateix dret que els altres”.

Les crítiques a la vacunació de Fàbrega sorgeixen d’una piulada d’un membre de la Intersindical-CSC, que en qüestionava la necessitat. La seva opinió ha estat recollida en diversos mitjans de comunicació i se n’han fet ressò les xarxes socials.