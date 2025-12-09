Títol: Sin gluten
Durada: 55 minuts
Gènere: Comèdia
Creació: Araceli Álvarez de Sotomayor, Javier Aguayo, Germán Aparicio
Intèrprets: Diego Martín, Adam Jezierski, Alicia Rubio
Temporades: 1 Capítols: 8
Plataforma: Amazon Prime Video España
Sinopsi:
Ricardo, un cuiner d’èxit, no admet el problema amb l’alcohol, confiat en el seu èxit després de rebre una Estrella i tenir un restaurant ple. Però, després d’una nit d’excessos, és acomiadat. Sense opcions, torna a l’escola de cuina que el va formar, aquesta vegada com a professor.
Els seus diversos alumnes, de diferents orígens, l’ajudaran a redescobrir la passió pel seu ofici i aprendrà que, com a la cuina, la vida es gaudeix més quan és senzilla i autèntica.
Per Sensacine