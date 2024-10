Joan León destaca en un fòrum de l’ONU el paper de l’educació per a “fomentar una societat cohesionada i tolerant”

Joan León, secretari d’Estat de Justícia i Interior (SFGA)

El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, ha participat aquest dimarts en la Conferència Internacional de les Nacions Unides sobre Víctimes de Terrorisme, que se celebra a la ciutat espanyola de Vitòria. Sota el lema, “L’educació com a instrument per a la prevenció, la construcció de la pau i l’apoderament de les víctimes de terrorisme”, el fòrum reuneix ministres i alts representants polítics d’arreu, així com dirigents de l’ONU, d’associacions i de la societat civil, amb la voluntat de compartir experiències al voltant d’aquest àmbit i mostrar solidaritat amb les víctimes de tot el món.

En la seva intervenció al segment d’Alt Nivell de la trobada, León ha subratllat el paper de l’educació com a “un element clau per a la transformació social amb l’objectiu de formar als ciutadans en valors de tolerància i la confraternitat”. En aquest sentit, el secretari d’Estat ha assenyalat que “Andorra atorga gran importància a l’educació, sent una inversió a llarg termini que garanteix la igualtat d’accés a les oportunitats per a tothom i, al mateix temps, actua com a catalitzador per a fomentar una societat cohesionada”.

“Aquest èmfasi en l’educació és especialment necessari pel fet que el jovent és la peça angular per a assegurar que les nostres societats puguin arribar a ser bastions de pau i de confraternitat”, ha afirmat. A tall d’exemple de les accions que es fan al país, Joan León s’ha referit al programa coordinat entre Interior i Educació mitjançant el qual agents de policia i penitenciaris es desplacen a centres escolars dels tres sistemes educatius per tal d’explicar la seva feina als estudiants i destacar el rol que tenen els joves en la prevenció i en la detecció de delictes, així com les conseqüències de cometre’ls per als seus autors. Els joves, ha afegit, “han de ser agents de pau actius”.

Finalment, el secretari d’Estat de Justícia i Interior ha refermat “el compromís” d’Andorra “en la lluita contra el terrorisme” i “en la defensa dels drets humans”.