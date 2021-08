Ja són 19 les denúncies per furts en domicilis de persones que estan de vacances

La policia ha informat que ha rebut 19 denúncies per robatoris en domicilis d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp mentre els inquilins estaven de vacances. Continua la investigació per a trobar els lladres, que serien de fora del Principat, i el col·laborador que viuria al país i marca les portes dels habitatges buits.

El servei d’ordre ha reforçat les patrulles per a l’alarma social arran dels robatoris en pisos buits mentre els respectius inquilins havien anat de vacances. De moment, s’han constatat 19 denúncies de robatoris a Encamp, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella.

A la capital, un dels indrets més afectats ha estat l’avinguda d’Enclar. Segons han assegurat fonts relacionades amb el cas, els lladres no han forçat els panys i buscaven diners i joies. En algun cas han regirat tot el pis, però no s’han endut res.

Les mateixes fonts afirmen que la majoria dels membres de la banda vindrien de fora d’Andorra. Tindrien un col·laborador o col·laboradors al país que farien tasques de seguiment per a detectar els habitatges buits i que hi deixarien marques perquè els lladres hi accedissin amb facilitat. La tasca d’investigació policial se centra, sobretot, a trobar aquests col·laboradors.