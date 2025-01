Irineu Esteve torna a brillar a la Copa del Món sent 10è als 20km mass start en clàssic de Les Rousses

Irineu Esteve als 20km mass start en clàssic de Les Rousses. Foto: Modica Nordic Focus

Aquest diumenge, 19 de gener, ha tornat a ser un dia gran en la història de l’esquí de fons andorrà, amb un nou top10, el vuitè en tota la seva carrera, per a Irineu Esteve. Avui ha acabat 10è als 20km mass start en clàssic de la Copa del Món de Les Rousses (França). És, a més, el seu millor resultat en clàssic, després de la 9a plaça que va signar als 15km de Val Müstair (Suïssa) al 2021.

L’esquiador de fons andorrà ha finalitzat amb un crono de 52.08,9, a 25,8 del guanyador, el suec William Poromaa (51.43,1), que ha estat acompanyat al podi pel finlandès Iivo Niskanen (+0,9) i el noruec Simen Hegstad Krueger (+5,0).

El fondista de la FAE ha sabut córrer i competir entre els millors mantenint-se sempre al grup dels més forts i sabent jugar les seves cartes en la disciplina de clàssic. Ja des de l’inici, Esteve estava en la batalla mantenint-se entre el grup capdavanter. Al quilòmetre 5 era 19è a sis segons, mentre que en el 10 se situava 14è a 5 segons. En el 15 guanyava posicions, ja 10è a 12 segons, i aconseguia mantenir la posició en línia de meta, a 25,8 segons del guanyador.





Vuit top10 en Copa del Món

Amb aquest resultat, l’andorrà ha estat en vuit ocasions al top10 en una Copa del Món. La primera vegada va ser al 2019 a la pujada final de Val di Fiemme quan va ser 10è, després el mateix 2019 va acabar 9è a Falun (Suècia) als 15km patinadors. A la temporada següent, al 2020 va ser 8è als 10km mass start patinadors de Val di Fiemme, i ja al 2021 va acabar 9è als 15km mass start en clàssic de Val Müstair (Suïssa). Al 2022, va ser 6è als 10km mass start en lliure de Val di Fiemme, on també al 2023 va entrar al top10 acabant 9è. El passat 5 de gener va emmarcar la 5a posició a la pujada final d’Alpe Cermis, aquells 10km mass start en lliure, per a completar la llista de top10 amb la 10a posició d’avui diumenge als 20km mass start en clàssic.





El 23è del món en distància

Amb aquest resultat, Esteve és 25è en la general de la Copa del Món amb 396 punts, i ocupa el 23è lloc en la classificació de les disciplines de distància, que són les que fa ell majoritàriament -només disputa sprint al Tour d’Ski-, amb 270 punts.





Irineu Esteve, esquiador: “Molt content del dia d’avui. Ha sigut el meu millor resultat en clàssic de tota la meva carrera -realment havia estat 9è als 15km en clàssic de Val Müstair, al 2021-, així que estic molt content, sobretot pel feeling. Crec que he sabut situar-me tota l’estona bé, he patit quan he hagut de patir, quan veia que no podia més he intentat recuperar a les zones més tècniques. També he tingut molt bons esquís, amb molt bon ‘agarre’. La velocitat era molt bona tota l’estona com per a poder estar al top10, així que estic molt content. Ha sigut una cursa molt dura des del principi, comparat amb la de fa dos anys, i ens han tret molt poc, així que content pel resultat, però, sobretot, pel temps perdut respecte als primers i, sobretot, per estar gairebé totes les voltes a posicions capdavanteres. He estat una mica nerviós tota la cursa perquè en veure que sempre he estat allà corres d’una manera diferent, també el ritme és diferent. Crec que ho hem fet molt bé, així que molt content i vull també agrair a tot l’equip i a tota la gent que ho fa possible”.