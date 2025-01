Irineu Esteve ja pensa en Val di Fiemme sent 36è de la general del Tour d’Ski

Irineu Esteve, als 15km persecució. Foto: Vanzetta Nordic Focus

Última cita del Tour d’Ski a Dobbiaco, amb els 15km persecució on Irineu Esteve ha estat 33è en meta sortint el 42è, i ha estat el 24è temps del dia. Amb el resultat d’aquest dimecres, Esteve millora set posicions a la general i se situa 36è. Amb el temps perdut del dia anterior, Esteve ha estat 33è després dels 15km persecució en clàssic. Amb el crono de cursa de cada corredor individualment, l’esquiador de fons andorrà ha fet el 24è temps de carrera.

Esteve ha marcat un crono de 37.36,4, a 2.17,5 del guanyador, que ha estat el noruec Harald Oestberg Amundsen, quan tenia perdut 2.16 del dia anterior, amb la qual cosa aquest dimecres només ha cedit un segon respecte al cap de carrera. Al crono de cursa -això és calculant el temps de cada corredor en cursa, sense l’acumulat del dia anterior-, ha fet el 24è temps amb 35.19,4, quan el millor temps ha estat del suec Edvin Anger amb 34.06,4, que ha estat segon.





Millora set posicions a la general

L’andorrà acaba la jornada en la 36a posició de la classificació general del Tour d’Ski, recuperant set posicions respecte a la jornada anterior. El seu temps acumulat és de 2h.03.47,0, a 4.26.0 del líder, que és el noruec Klaebo. Esteve, a més, se situa a 48 segons de la 30a plaça i a 2.07 de la 15a.





Avui dijous, descans

Avui el Tour d’Ski té jornada de descans i trasllat des de Dobbiaco fins a Val di Fiemme, on es disputaran les tres últimes cites d’aquesta edició. Divendres, dia per a l’sprint en clàssic a les 12:15h; dissabte, jornada d’skiathlon de 20km a partir de les 11:00h; i diumenge, jornada final amb la pujada en 10km mass start, a les 14:15h.





Irineu Esteve, esquiador: “M’esperava una mica millor a nivell de posicions, perquè pensava que la gent començaria a caure més. Era una cursa que avui se sortiria molt ràpid, i crec que a l’última volta la gent aniria caient i nosaltres pillant. Hem començat la primera volta bastant malament, perdent bastants posicions i sobretot bastants segons. La segona i la tercera volta ens hem trobat molt bé, hem començat a remuntar posicions i hem agafat un grup. Ahir vam perdre 2.16 respecte al primer, i entre avui i ahir hem perdut amb la suma dels dos dies 2.17, amb la qual cosa hem perdut només un segon més. Crec que molt content a nivell de temps, perquè era retallar temps i posicions, i si bé de posicions no tant, el feeling és bo, podem estar bastant contents perquè és un circuit que no se’ns dona gens bé, és un circuit que en la primera volta hem patit bastant. Sobretot ens quedem amb que hem sabut patir quan havíem de patir, que no hem llençat mai la tovallola i que potser no són els resultats que volem però sí que el cos respon i sobretot el cap té ganes de seguir lluitant, i ens quedem amb això”.





Xabier del Val, director de la secció d’esquí de fons: “Avui se sortia amb els temps de la cursa d’ahir. La primera volta ha sigut difícil, però després de cinc quilòmetres ha trobat un ritme molt bo, ha tingut un molt bon rendiment en aquesta segona part de la cursa, ha remuntat uns deu llocs respecte al seu dorsal, i pel que fa al temps del dia està dins del top30, així que és una carrera molt positiva, que ens deixa bones sensacions i amb moltes ganes d’anar a Val di Fiemme i poder confirmar aquestes bones sensacions”.