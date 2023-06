Investiguen un professor de la Seu per presumpte assetjament a una alumna

Institut La Valira (Aj. la Seu)

Un professor de l’institut La Valira de la Seu d’Urgell ha estat apartat de les seves funcions mentre s’investiga una denúncia per un presumpte cas d’assetjament sexual, que ha presentat la família d’una estudiant de primer d’ESO.

Segons ha publicat aquest dimarts el diari ‘Segre’, els Mossos d’Esquadra han derivat el cas als jutjats de la capital alturgellenca i han detallat que s’està pendent de prendre declaració a l’acusat. De la seva part, des del Departament d’Educació han indicat que, quan van tenir coneixement de la denúncia, la direcció de l’institut va activar el Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació que tenen previst per a supòsits com aquest en l’àmbit educatiu. De moment, des del centre educatiu han declinat fer declaracions per a valorar el cas, en espera que es pronunciï la justícia.