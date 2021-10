Intensa setmana de reunions i presentacions al Meeting de Tardor de la FIS

Aquesta setmana la Federació Andorrana d’Esquí ha participat en les diferents reunions que han tingut lloc en el marc del ‘Autumn Meetings FIS’ de l’ens internacional. Les reunions, que han estat aquesta vegada online, van començar el passat dia 27 i han acabat avui divendres.

Per a Andorra un dels plats forts va ser la presentació de la candidatura dels Mundials Andorra 2027, a la qual van assistir tots els integrants de l’oficina tècnica, amb el seu màxim responsable, David Hidalgo, com a encarregat d’exposar el projecte. Des de la FIS es va felicitar els responsables andorrans. A l’acte van assistir per part de la FIS els directors de la Copa del Món masculina i femenina, Markus Waldner i Peter Gerdol, el director de la FIS, Philippe Gueisbuhler, el coordinador del comitè de la Copa del Món, Bernhard Russi, el responsable de màrqueting, Jürg Capol, el cap de comunicació, Jenny Wiedeke, a més de Heinz Gurtner, FIS Travel, i Sandra Spitz, d’activitats paral·leles.

Per altra part, la FAE va assistir a les reunions d’Esquí de fons, snowboard i Freestyle, i ho va fer amb els directors de cada secció, Joan Erola, Roger Vidosa i Carles Visa, en el cas de l’snowboard i el freestyle.

També hi va haver una reunió del Comitè de Copa d’Europa, on es va fer una presentació de les finals 21/22 que organitza Andorra. Igualment, es va confirmar les Finals de Copa del Món andorranes del 22/23.

Així mateix s’ha insistit durant tota la setmana en què la normativa Covid seguirà present amb les mesures actuals durant tota la temporada que està a punt de començar, tot i que no es descarta anar canviant-les a mesura que avancin els esdeveniments.