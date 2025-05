Inscripcions a les activitats d’estiu per a infants i joves d’Encamp i del Pas i a les colònies dels Cortals

Segons l’opció triada, les inscripcions s’obriran el dia 3 o bé el 5 de juny (Comú d’Encamp)

Les activitats d’estiu d’enguany per a infants i joves a Encamp i al Pas de la Casa arriben carregades de fantasia i aventures. Sota el lema “Viu un estiu de conte. Converteix-te en l’autor de la teva aventura!”, els infants i joves podran endinsar-se en un viatge màgic a través dels gèneres literaris. Les inscripcions a les activitats, organitzades des del Departament d’Infància i Joventut del Comú d’Encamp, és duran a terme en dos dies.

Pel que fa a les Colònies dels Cortals, s’obriran el dimarts 3 de juny. I les activitats de 4×15 de l’Àrea de Jovent i del Llaç d’Animació estaran disponibles el dijous 5 de juny, en ambdós casos a partir de les 10 h. Les inscripcions es podran fer de forma telemàtica a la web comuencamp.ad o presencialment a les recepcions dels centres esportius de la parròquia.

A través de les activitats, els infants i joves viuran desafiaments intrigants, jocs creatius i molta diversió. Els més petits es convertiran en valents exploradors del món de les paraules. I és que el Llaç d’Animació portarà els menuts a ajudar icònics personatges (com la Caputxeta Vermella, la Rateta, en Patufet o el Hansel i la Gretel) per a recuperar els seus contes perduts, descobrint valors i ensenyaments fonamentals.

Al mateix temps, els més grans s’endinsaran en un viatge fascinant pels gèneres literaris desxifrant fragments oblidats i superant emocionants proves inspirades en grans històries. Cada setmana estarà plena de noves experiències, companyonia i aprenentatge sobre la màgia que amaga cada relat.





Dies, tarifes i places de les activitats

Les activitats del Llaç d’Animació (infants de 3 a 5 anys) i de l’Àrea de Jovent (dels 6 als 11 anys) es faran de l’1 de juliol al 5 de setembre en l’horari de 8 h a 20 h. El preu és de 88,90 euros per setmana de cinc dies i de 77,80 euros per a la setmana de quatre dies.

Pel que fa al Llaç d’Animació, en total hi ha 30 places per setmana disponibles a Encamp i 35 per al Pas de la Casa. En el cas de l’Àrea de Jovent, n’hi ha 70 per a Encamp i 20 per al Pas de la Casa.

D’altra banda, com en edicions anteriors, hi haurà les Colònies dels Cortals, les quals es dividiran en tres torns: de l’1 al 10 de juliol, del 14 al 23 de juliol i del 28 de juliol al 6 d’agost. A aquesta activitat s’hi poden inscriure els infants i joves de 8 a 17 anys i hi ha un total de 40 places disponibles per torn.

Els preus per a les colònies són: 239,40 euros per als infants i joves de la parròquia, 285,50 euros per als residents al país i 483,80 euros per als inscrits de fora d’Andorra.

En totes les tarifes descrites hi ha un 10% de descompte amb el Carnet Jove, el Carnet Piolet o sent ja usuari del servei. També un 20% de descompte per al segon germà.