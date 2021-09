Inaugurat el 1r curs d’INEFC Pirineus, un projecte amb “mirada femenina, territorial i transformadora”

En un dia molt especial per a la família de l’INEFC i la capital de l’Alt Urgell, la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física ha destacat la triple mirada territorial, femenina i transformadora d’un projecte “compartit i associat a la il·lusió i a l’emoció” de les persones que l’han fet possible.

Segons Anna Caula, INEFC Pirineus “representarà un abans i un després pel territori pirinenc”, al qual donarà “riquesa i vida” per la seva singularitat, a la vegada que ha mostrat “l’orgull” de veure la presència destacada de noies -fregant el 50 per cent- entre l’alumnat del grau. “Enhorabona per aquesta mirada femenina. Ens queden passos per feminitzar l’esport, però alguna cosa està canviant i ve per quedar-se”, ha afirmat. Per primera vegada a la història de l’INEFC, el percentatge d’alumnat femení s’acostarà a la paritat, quan en els darrers anys era del 20 per cent. La màxima autoritat de l’esport català ha afegit que els esports de natura “són també ciència i implicació” i van lligats a “aquesta mirada transformadora de país que volem per al país, un país creatiu, saludable i cohesionat”.

Eduard Inglés ha expressat la satisfacció per “fer realitat un somni”, un cop la primera promoció del grau ja ha iniciat el curs. “Avui vivim la màgia de les primeres vegades. És un privilegi haver compartit aquest camí i l’aprenentatge de tot el procés amb persones molt properes, i espero que aquest somni es multipliqui i se’n creïn 40 més cada any”, ha conclòs.

Per la seva banda, Jordi Fàbrega, alcalde de la Seu d’Urgell, ha animat l’alumnat d’INEFC Pirineus a “gaudir i aprendre, a fer equip” en la nova etapa que inicien a la ciutat, i els ha ofert “el tresor” que representen espais esportius com el Parc del Segre, les pistes forestals de l’entorn, així com altres instal·lacions de l’Alt Pirineu, el Pirineu i Andorra.

Després que Xavier Peirau, director del centre INEFC Lleida, i Sílvia Puigarnau, coordinadora del centre INEFC Pirineus, hagin presentat el professorat i el personal del centre, Jaume Puy, rector de la UdL, ha subratllat el fet que el grau “atraurà talent a les comarques del Pirineu”, és un “compromís amb la qualitat” i és una oportunitat perquè “el coneixement arribi a totes les persones, visquin on visquin”. Finalment, Marc Baró, en nom de la Diputació de Lleida, ha destacat que el Pirineu és posiciona com un centre d’“investigació i estudi de l’esport” i que els nous estudis universitaris seran “una oportunitat de desenvolupament” perquè potenciaran els atractius del territori amb una oferta especialitzada.

Prèviament a l’inici de curs, la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física ha visitat les instal·lacions del Centre Cultural Les Monges, seu temporal dels nous estudis, així com les instal·lacions municipals on l’alumnat rebrà algunes de les assignatures pràctiques del currículum.

40 places per un centre que vol ser un referent

Aquest curs 2021-22 s’obre l’oferta formativa del grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, especialitzat en esports de muntanya i riu, a un grup de 40 alumnes d’INEFC Lleida desplaçat a la Seu d’Urgell i adscrit, per tant, a la Universitat de Lleida. El centre INEFC Pirineus vol ser un referent en l’àmbit català, estatal i internacional en els esports en el medi natural. L’objectiu d’aquest projecte és convertir-se en el primer centre universitari focalitzat en la formació, la recerca i la transferència sobre activitats esportives en el medi natural de muntanya i riu.

El nou grau pioner a tot l’Estat i a Europa ha despertat molt d’interès entre els estudiants, que al juny es van preinscriure per iniciar els estudis. INEFC Pirineus va rebre 567 sol·licituds per cobrir les 40 places ofertes aquest primer any. Ahir, l’alumnat del nou grau va assistir a la jornada d’acollida organitzada per la coordinació d’INEFC Pirineus per donar-los la benvinguda. La jornada va començar al Centre Cultural Les Monges, amb una presentació del grau i dels aspectes pràctics del curs a càrrec de la coordinadora del centre, professorat i tècnics del centre.

El grup es va desplaçar posteriorment a les diverses instal·lacions municipals on se’ls impartirà algunes de les assignatures pràctiques del currículum, com ara el Palau Municipal d’Esports, el Poliesportiu Municipal, la Pista Polivalent i el camp de Futbol Emili de Vicente. A la tarda, l’alumnat va iniciar l’activitat de raid d’aventura, en la qual van participar en diverses proves: una fast-track entre la Seu i Bellestar, orientació nocturna, jocs cooperatiu, rogaine d’orientació, etc. L’activitat s’ha allargat fins avui dimecres, just abans de l’acte d’inauguració institucional del campus Pirineus.